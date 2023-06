Basket - Sixième participation d'affilée pour la JDA Dijon en BCL, "une très grosse satisfaction"

Quatrième de la phase régulière en Elite, éliminée en quart-de-finale des playoffs, la JDA Dijon verra une nouvelle fois l'Europe la saison prochaine. Le club officialise sa participation directe (sans passer par un tour préliminaire) pour la Ligue des champions, lundi 19 juin 2023. La Jeanne en BCL, pour la sixième saison consécutive, "c'est une très grosse satisfaction", se réjouit le directeur sportif de la JDA, Fabien Romeyer, au micro France Bleu Bourgogne.

"La première question que les joueurs posent, au delà de l'aspect financier, c'est de savoir si l'équipe jouera une Coupe d'Europe"

Pour Fabien Romeyer, la première satisfaction est une fierté sur le plan sportif : "Le championnat est de plus en plus concurrentiel. Finir 4e, avec des équipes locomotives, comme l'ASVEL, Monaco, Paris, Boulogne-Levallois, c'est une belle satisfaction. La BCL, c'est priorité aux équipes qui ont performé. Ce ne sont pas des invitations, ce n'est pas sur dossier, c'est par rapport au classement, donc ça veut dire qu'on a performé cette année".

Participer à la Ligue des champions, c'est également être davantage en position de force au niveau du recrutement, avec la promesse d'attirer des joueurs d'un calibre encore supérieur. "La première question que les joueurs posent, au delà de l'aspect financier, c'est de savoir si l'équipe jouera une Coupe d'Europe, rappelle Fabien Romeyer. Il y a une exposition qu'on n'a pas en restant uniquement sur le championnat de France. Plus l'exposition de la Coupe d'Europe est importante - Euroligue, Eurocup, puis BCL - plus on peut se permettre d'attirer des joueurs".

Les bénéfices de cette participation à la BCL vont au delà du simple aspect sportif. "Notre club va au delà du club, c'est un groupe, on aime exporter cette marque JDA dans toute l'Europe", expose Fabien Romeyer. Sur le plan économique, la BCL offre une dotation financière, et permet également d'augmenter les recettes de billetterie, avec davantage de matchs au Palais.

"Au niveau de la dotation, elle s'annule un peu, puisqu'il y a plus de déplacements à faire, nuance le directeur sportif. Ce qui est plus compliqué pour la billetterie, c'est qu'on est obligés de partir sur trois matchs, comme c'est une poule de quatre, sans pouvoir se projeter plus loin. À la différence de l'Euroligue ou de l'Eurocoupe, on sait que c'est un autre championnat de 18 matchs, plus simple à vendre au niveau commercial. Ce qui est agréable, c'est qu'il y a des matchs à enjeu. Sur les dernières saisons, la salle se remplit de mieux en mieux pour la Coupe d'Europe, avec des équipes qui ont un niveau supérieur années après années".

L'objectif reste le même : atteindre le top 16

La saison dernière, l'aventure européenne de la Jeanne s'était arrêtée au stade du top 16 - l'objectif minimum affiché en début de saison. Il sera le même la saison prochaine. "On veut essayer de rallier le top 16, ce sera une grosse satisfaction, affirme Fabien Romeyer. Mais on ne connaît pas encore notre poule, et le niveau de la BCL - comme du championnat de France - progresse". Avec le rêve de rééditer l'exploit de 2020 , et cette 3e place.

Le revers de la médaille : participer à la Ligue des champions rend le calendrier encore plus lourd, ce qui a parfois le don d'agacer les entraîneurs en cours de saison. "Il ne faut pas faire de Coupe d'Europe à ce moment-là, tranche le directeur sportif de la Jeanne. On voit le côté positif, même s'il ne faut pas se voiler la face, c'est coûteux en énergie. Effectivement, c'est lourd en termes de déplacements, on perd de la gomme, on a des blessures dans ces moments-là, avec la répétition des matchs entre le championnat et la BCL, entre novembre et février. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de bénéfices que de côtés négatifs".

Quelles sont les vertus selon lui d'un parcours européen ? "Plus de matchs, plus d'expérience à prendre, plus de rythme. C'est fatiguant, mais jouer deux fois par semaine peut nous aider sur la fin de saison, sur des matchs qui sont répétés", rappelle Fabien Romeyer, faisant référence au rythme parfois effréné des playoffs.

Où en est le recrutement ?

La JDA peut désormais préparer la saison prochaine en connaissance de cause, avec cette qualification directe pour la phase de groupe de la BCL. En plus de l'entraîneur, Nenad Markovic , prolongé depuis le mois de mars, deux joueurs ont déjà re-signé, à l'image de David Holston et Gregor Hrovat . Pour l'instant, deux recrues viennent s'ajouter : l'arrière américain Cameron Hunt , et l'ailier Dylan Affo-Mama .

Les postes 1 (Holston, Rousselle), 2 (Ducoté, Hunt) et 3 (Hrovat, Affo-Mama) sont pourvus, la Jeanne peut désormais s'attaquer à son secteur intérieur. Comme révélé par BeBasket , sur le poste 4, une piste très sérieuse mène vers Allan Dokossi (23 ans), joueur de Fos-sur-Mer qui peut également jouer ailier, mais rien n'est signé pour l'instant. Abdoulaye Loum, au club depuis 2017, est sous contrat, mais a été peu utilisé cette saison (13 minutes par matchs en moyenne).

Sans surprise, sur le poste de pivot, l'historique Jacques Alingué fera bien partie de l'effectif la saison prochaine, le club l'a officialisé . Qui sera son binôme ? Le contrat de l'américain Gavin Ware a pris fin. Selon nos informations, sur le secteur intérieur, le club privilégierait l'arrivée de deux joueurs étrangers, et verrait d'un bon œil l'arrivée d'un autre JFL (joueur formé localement).

La campagne d'abonnements est lancée