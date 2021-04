Basket (Souffelweyersheim et Gries) : "Même les équipes de NBA ne jouent pas quatre matchs par semaine"

Souffelweyersheim et Gries-Oberhoffen, les deux équipes alsaciennes de pro B, sont soumises ce printemps à un rythme infernal. Pour rattraper le retard accumulé sur les six premiers mois de compétition à cause des incertitudes sanitaires, elles jouent entre deux et quatre matchs par semaine.

Entre avril et mi-juin, le BC Souffelweyersheim jouera 20 matchs de championnat de pro B. Le BC Gries-Oberhoffen, impacté par le Covid, en disputera carrément 22 sur la même durée. C’est beaucoup plus que sur les six premiers mois de compétition (14 rencontres de championnat pour Souffel et 12 pour Gries).

C’est un rythme inédit et effréné digne de la NBA ou de l’Euroligue. "On joue parfois jusqu’à quatre matchs par semaine, détaille l’entraîneur du BCGO Ludovic Pouillart. Je ne suis pas sûr que les équipes de NBA ou d’Euroligue jouent quatre matchs par semaine. Et paradoxalement, elles ont toutes les choses nécessaires pour récupérer plus vite, pour avoir plus de soins. Nous, on reste encore à un niveau qui est le nôtre, la récupération est importante, mais on n’a pas tout ce qu’il faut. Les conditions de déplacement sont compliquées avec la crise sanitaire. On passe notre temps dans les trains, les bus. On vit dans des hôtels où on mange face à un mur, parce qu’on n’a pas le droit de manger ensemble. C’est pas facile".

Priorité à la récupération

Les entraîneurs des deux clubs sont obligés de s’adapter à ce rythme effréné. Comme leurs effectifs sont limités, il faut à tout prix éviter que les joueurs ne se blessent. "On s’entraîne très peu, on va faire beaucoup de récupération et de préparation de match, explique le coach de Souffelweyersheim Stéphane Eberlin. Après, les garçons doivent être très rigoureux sur la récupération, sur le sommeil, sur ce qu’ils mangent pendant la semaine. Et le coach doit essayer de bien gérer et répartir les temps de jeu, de ne pas trop tirer sur les mêmes joueurs".

Une expérience enrichissante

C’est une période très éprouvante pour les organismes des joueurs, pas habitués à être autant sollicités. Mais pour les entraîneurs aussi, c’est une sacrée épreuve. "Tu prépares les matchs, c’est des heures et des heures de vidéo, raconte Ludovic Pouillart. Tu le fais quand ? La nuit, dans les bus, les trains ou chez toi ! Donc tu accumules de la fatigue, tu accumules, tu accumules. En plus, tu joues quand même avec l’avenir d’un club et de ses salariés. Parce que si tu descends, forcément ça pénalise économiquement un club. T’as la double peine si jamais tu n’y arrives".

Mais les deux coachs alsaciens sont unanimes, ils sont ravis de vivre cette expérience, aussi éprouvante soit-elle. "On a eu assez le temps de penser à autre chose pendant huit mois, avance Stéphane Eberlin. On a la chance de faire notre métier, Il faut en profiter car il y a plein de gens qui sont à la maison et qui ne peuvent pas le faire. Il ne faut surtout pas se plaindre et croquer à fond dans ces deux mois. On se reposera ensuite".

Des nuits blanches pour les entraîneurs

"Jusqu’au 14 juin, il ne faut pas compter les heures de travail et les nuits blanches, renchérit Ludovic Pouillart. Après coup, je suis sûr que ça aura été une aventure extraordinaire et une expérience dure, mais juste incroyable. Je pense qu’il y aura sans doute un moment un problème d’équité sportive, c'est comme ça. Mais à mon avis tout ça va être hyper enrichissant. Bon, après tu n’as plus de temps pour toi. Les familles doivent être solides, car elles ne voient plus beaucoup les joueurs ou les entraîneurs".

Gries-Oberhoffen rejoue ce mardi soir face à Aix-Maurienne. Dans le même temps, Souffelweyersheim affronte Evreux. Les deux équipes alsaciennes (qui comptent parmi les plus petits budgets de la division) visent le maintien. Pour l’instant, elles ont une petite marge d’avance sur la zone rouge, Souffel est 13ème et Gries 14ème (sur 18 équipes, les deux derniers descendent).