Basket : sous le maillot bleu, Axel Julien veut « offrir le meilleur match possible » aux Dijonnais

La soirée de jeudi sera sans nulle doute spéciale pour Axel Julien. L'ex-meneur de la JDA Dijon Basket, joueur du club bourguignon pendant six années, fera son retour devant le public côte-d'orien. Et cette fois avec le maillot de l'Equipe de France sur les épaules, puisque les Bleus affronteront le Portugal en match de qualification pour les championnats du monde 2023.

« Ça va faire du bien d'être là avec un maillot qui me permettra d'être applaudi »

Désormais joueur du club de Bourg-en-Bresse, Julien avait coché ce rendez-vous de longue date. « Quand on m'a dit que la prochaine fenêtre internationale aurait lieu à Dijon, j'étais vraiment heureux et impatient, sourit-il. Ca va faire du bien d'être là avec un maillot qui me permettra d'être applaudi. » Un clin d'œil à son premier retour au Palais des Sports, survenu sous le maillot burgien fin janvier 2021. Axel Julien avait alors battu sèchement ses ex-coéquipiers lors de la 18e journée de championnat de France (54-88, 29/01/2022).

« Je veux [...] offrir le meilleur match possible »

« Je suis content de rejouer dans cette salle, de voir des gens que je connais. Personnellement je veux leur offrir le meilleur match possible. J'aurais aimé le faire en tant que joueur dijonnais mais au moins, ça me permet de revenir ici » explique le meneur. Après l'émotion du coup d'envoi, Axel Julien veut néanmoins vite basculer sur la rencontre, avec la victoire en ligne de mire : « en équipe de France, l'objectif c'est de se qualifier. C'est un match international et on se doit d'être vigilant ».

« Il ne faut pas les laisser prendre confiance »

Face aux Bleus, vice-champions olympiques en titre, c'est la modeste équipe du Portugal, 58e nation au classement international, qui se présente. Un adversaire dont Axel Julien se méfie : « Il faut absolument les respecter en faisant le meilleur match possible. Il ne faut pas les laisser prendre confiance. Il n'y a pas eu énormément de France-Portugal dans l'Histoire, ils vont donc être surmotivés. Et une équipe surmotivée, c'est toujours dangereux. Si on leur montre dès le début de match que ça ne va pas être facile, ça les calmera un petit peu ».

Maintenant place aux actes. Rendez-vous à 19h, au Palais des sports de Dijon et en direct sur France 4.

Par Antoine Comte