Basket - Strasbourg au Final 8 de la Ligue des champions : "C'est comme si Cendrillon s'était invitée au bal"

La participation de la SIG au tournoi final à huit de la Ligue des champions cette semaine à Novgorod en Russie n'était pas forcément attendue. L'équipe a été entièrement rebâtie, avec aux manettes le jeune coach finlandais Lassi Tuovi et en coulisses au recrutement le directeur sportif Nicola Alberani.

La SIG arrive lancée

Après des débuts balbutiants à l'automne, la formation strasbourgeoise est montée en puissance pour devenir une machine à (presque) tout gagner au printemps (dix victoires lors des douze derniers matchs toutes compétitions confondues). Elle est aussi revenue de nulle part ou presque en deuxième phase de cette Ligue des champions. Après trois défaites, elle était au bord de l'élimination, avant d'inverser la tendance avec trois succès qui l'ont propulsé au Final 8.

"L'équipe se sent comme Cendrillon qui s'est invitée au bal, compare Nicola Alberani. Pour nous, c'est incroyable d'être là. C'est un rêve et nous essayons de rêver le plus longtemps possible".

Après avoir tutoyé les sommets pendant des années (cinq finales de championnat, une autre finale perdue en Coupe d'Europe en 2016), la SIG restait sur deux saisons moyennes, perturbées par des problèmes d'ego dans le vestiaire.

Une équipe unie

Cette équipe new look de la SIG redonne donc un immense sourire au président Martial Bellon : "L'amour du maillot, ça veut dire quelque chose pour ces gars. Ils disent eux-mêmes qu'ils doivent des choses au club. On croit que ce sont des vertus désuètes, obsolètes. Mais ça existe encore et au risque de paraître pour un vieux machin, moi je pense que le sport c'est ça. Ce sont des vertus qui me plaisent. Et comme par enchantement, on les retrouve cette année".

Le favori Tenerife d'entrée

En quarts de finale, les basketteurs strasbourgeois affronteront ce jeudi à Novgorod les Espagnols de Tenerife, troisième de leur championnat (la SIG est aussi troisième en Jeep Elite) et qui font figure de favoris de ce tournoi à huit.

"On fait figure d'outsider, ça tombe bien, on a été bon dans ce rôle-là cette saison, sourit l'ailier de la SIG Léopold Cavalière. On sait que sur trois matchs, tout peut se passer, donc on va essayer d'accrocher les gros poissons. On sait qu'il peut y avoir de grosses surprises. Champion d'Europe, ça n'est pas donné à tout le monde, c'est une très belle opportunité, c'est un rêve qui s'accomplirait".

Le club a mis tous les atouts de son côté pour décrocher ce titre européen, qui lui avait échappé de peu en 2016 (défaite en finale contre les Turcs de Galatasaray). Il a notamment affrété un vol spécial pour se rendre à Novgorod (les Strasbourgeois ont déjà affronté les Russes cette année et leur voyage avait duré 18 heures).

Ce tournoi revêt aussi un enjeu financier. En cas de victoire, la SIG gagnerait un million d’euros, de quoi couvrir les pertes liées à la crise sanitaire (et seulement 100.000 euros en cas d'élimination dès les quarts de finale).