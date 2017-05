Basket : Strasbourg bat Pau et retrouve Villeurbanne en demi-finale de pro A

La SIG a remporté difficilement la belle des quarts de finale de pro A 72 à 68 face à Pau-Lacq-Orthez ce vendredi soir au Rhénus. Elle retrouve en demi-finale l'ASVEL (tombeur de Monaco), qui avait fait chuter les Strasbourgeois en finale la saison passée.

L'aventure se poursuit pour les basketteurs de la SIG. Ils se sont qualifiés ce vendredi pour les demi-finales des play-offs de pro A. Ils ont remporté la belle décisive des quarts de finale face à Pau-Lacq-Orthez. Il a fallu lutter jusqu'au bout pour s'imposer 72 à 68 au Rhénus.

La SIG manque parfois de sérieux

Les Strasbourgeois ont compté 14 points d'avance à trois minutes de la fin, mais ils se sont fait une belle frayeur en fin de rencontre, car les Palois ont failli revenir au score. "Avec plus d'intelligence et de sérieux, on ne doit pas se faire rattraper, analyse Vincent Collet, l'entraîneur de la SIG. On a un problème de sérieux dans cette équipe, mais l'essentiel est fait, on est qualifiés. Mais à chaque fois qu'on commet ce type d'imprudences, ça met une peu de plomb dans la tête de certains. Et l'équipe a progressé tout au long de l'année à travers ces errements".

La revanche face à l'ASVEL ?

En demi-finales, les Strasbourgeois défieront Villeurbanne qui a éliminé le grand favori Monaco. Il y aura un petit air de revanche car l'ASVEL a fait chuter la SIG la saison passée en finale. Les deux premiers matchs de la série auront lieu au Rhénus mardi et jeudi prochains.