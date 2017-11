Basket : Strasbourg confirme ses progrès en dominant Villeurbanne (82 à 76)

La SIG a aligné ce dimanche un cinquième succès consécutif toutes compétitions confondues, grâce à sa victoire 82 à 76 face à l'ASVEL. En nets progrès, elle remonte à la troisième place de pro A.

La SIG monte clairement en puissance. Malgré une grosse adresse à trois points de son adversaire, elle a gagné contre l’ASVEL 82 à 76 ce dimanche soir au Rhénus. Les Strasbourgeois enchaînent ainsi une cinquième victoire consécutive toutes compétitions confondues, la troisième de suite en pro A. La SIG vient de faire chuter Villeurbanne et Monaco deux des favoris au titre et elle remonte du coup à la 3ème place du classement.

L’entraîneur strasbourgeois Vincent Collet se réjouit de la progression de son équipe : "On a fait un match sérieux et on a été récompensés, même si l'écart ne reflète pas notre domination. L'équipe est en progrès, surtout on défend plus, on est plus déterminés, plus engagés, on est plus ensemble. Et puis en attaque, petit à petit on s'améliore. L'apport du nouveau pivot croate Miro Bilan nous permet d'avoir un jeu plus équilibré qu'en début de saison".

Il faut espérer que la trêve internationale ne coupe pas ce bel élan de la SIG. A cause des matchs de l'équipe de France, le prochain rendez-vous des Strasbourgeois n'est fixé que dans deux semaines à Boulazac.