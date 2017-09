Basket - Strasbourg : début de saison et nouveau visage pour la SIG

C'est reparti pour la Sig. Trois mois après leur cinquième défaite d'affilée en finale de Pro A, les Strasbourgeois débutent leur saison face à Antibes. L'entraîneur Vincent Collet doit compter sur un effectif presque entièrement renouvelé.

Seuls Jérémy Leloup et Pape Sy sont restés en Alsace cet été. Tous les autres joueurs de la saison dernière ont été remplacés, essentiellement par des Américains, mis à part l'international français Louis Labeyrie. Premier match officiel face à Antibes.

Une équipe en rodage

Le début de saison s'annonce délicat avec autant de nouveaux joueurs. Vincent Collet l'a dit et répété "l'équipe n'est pas encore à 100%". Pourtant il ne va pas falloir perdre de temps dans un championnat où beaucoup d'équipes se sont renforcées, à l'image de Villeurbanne ou de Nanterre. "Même dans cette phase de montée en puissance, on se doit de répondre présent," insiste le coach strasbourgeois. En théorie, Antibes ne devrait pas poser de problème à la SIG. Mais l'effectif des azuréens a nettement moins bougé pendant l'été.

Des bonnes raisons d'y croire

Malgré tout le nouvel effectif de la SIG reste de qualité, au moins sur le papier. "On est allé cherché des joueurs dans les meilleurs championnats européens," rappelle le président Martial Bellon. On peut souligner l'arrivée de l’expérimenté David Logan qui est entre 15 et 25 points de moyenne par match ces dernières années. Mais aussi celle de Louis Labeyrie, considéré comme le meilleur Français de Pro A.

Du côté des supporters, on reste optimiste : "Au début ils vont peut-être avoir du mal à joueur ensemble mais ça apporte aussi du sang neuf pour tourner la page des cinq finales perdues," _relativise Paula, venue voir la présentation des joueurs. _"On sera toujours derrière eux," rajoute Aline. "C'est ça Strasbourg. En basket, en foot, etc. Qu'on perde cinq finales ou même qu'on descende, on sera toujours là." Rendez-vous donc le 3 octobre au Rhénus pour le premier match de la SIG à domicile contre Chalon-Reims.