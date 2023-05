Basket - Strasbourg envoie Pau-Orthez en Pro B, le Limoges CSP reste sportivement dans l'élite

La propriétaire et présidente du conseil de surveillance du Limoges CSP Céline Forte et le président Yves Martinez qui quittera ses fonctions en fin de saison

Cette fois, c'est sûr. Ni Fos-sur-Mer ni Pau-Orthez battu ce mardi à Strasbourg (90-70) en ouverture de la 33e journée du championnat de France de basket ne pourront s'extirper de la zone rouge des reléguables à l'issue de la saison régulière dans une semaine. Malgré une fin de saison catastrophique, le Limoges CSP obtient son maintien sportif en 1ère division avant même son match de mercredi à Beaublanc face à Roanne (20h, en intégralité sur France Bleu Limousin).

ⓘ Publicité

Quel atterrissage financier pour le Limoges CSP ?

Le dernier challenge du club et pas des moindres est son atterrissage financier d'ici au 30 juin. Un sujet au cœur du conseil de surveillance du Limoges CSP qui s'est tenu ce mardi en début de soirée. Un conseil lors duquel le directoire composé d'Angiolina Forte, Yves Martinez et Alain Cloux devait aussi présenter les comptes au 31 mars. Sachant qu'en tout début d'année, la situation économique du club n'était pas des plus reluisantes. Selon nos informations, le comptable du club l'a d'ailleurs fait savoir à sa hiérarchie dès le mois de janvier.

Peu de temps avant ce conseil de surveillance, une réunion prévue depuis plusieurs semaines a eu lieu à la mairie de Limoges en présence de la propriétaire et présidente du conseil de surveillance Céline Forte, de sa fille Angiolina, responsable de la communication et membre du directoire et de son compagnon Guillaume Lanave, le directeur commercial du club dont le travail a récemment été loué par Céline Forte qui dans un communiqué a parlé "du meilleur résultat économique lié au sponsoring jamais réalisé par le club depuis sa création tant en nombre de partenaires qu’en chiffre d’affaires".

Des engagements vis-à-vis de la DNCCG

"Si tout cela se réalise, ce serait bien le meilleur résultat en terme de partenariat" affirme à France Bleu Limousin ce mardi soir le président du club Yves Martinez également présent ce mardi à la mairie. L'ancien cadre de Legrand ne cache pas la situation. "Il faut qu'on sorte du résultat". De quoi réaliser un bénéfice de 50 mille euros pour répondre aux attentes de la DNCCG, le gendarme financier du basket français, et ce sera également le cas lors des deux prochaines saisons.

"Nous somme donc actifs vis-à-vis de nos partenaires pour obtenir des prestations supplémentaires" d'ici à la fin de saison fait-il savoir. Dans ce contexte, "c'est sûr qu'un ou deux matchs de play-offs nous auraient bien arrangés". Quoiqu'il en soit, Yves Martinez qui sera atteint par la limite d'âge en décembre prochain et doit quitter son poste dès cette fin de saison, se veut " solidaire jusqu'au dernier jour ".

"La mairie ne pourra pas combler en cas de déficit du club"

Mais cette réunion à la mairie était surtout "un point général sur la situation au Limoges CSP " selon le maire jusque là inquiet des résultats sportifs de son club de cœur. Au courant des rumeurs sur les difficultés économiques du club qui fleurissent en ville et au delà, Emile-Roger Lombertie a aussi rappelé spontanément à la direction du club que "la mairie ne pourrait pas combler de passif en cas de déficit du club".

Et à l'édile de préciser que "le financier concerne les dirigeants, la ligue et la DNCG". En cas de décision de cette dernière en fin d'exercice, "la ville appliquera strictement son règlement" notamment vis-à-vis des subventions. Aujourd'hui, ce n'est pas à Beaublanc face à Roanne mais bien en dehors des parquets que se joue le match de l'année pour le Limoges CSP.