Basket : Strasbourg mise sur la stabilité pour briller à nouveau

Bye bye la Jeep Elite, voilà la Betclic Elite, le nouveau nom officiel du championnat de France de basket de première division. Pour la reprise, les joueurs de la SIG affronteront Cholet ce samedi soir à 20 heures au Rhénus, avec un effectif peu remodelé.

Six joueurs sont restés au club, ce qui est beaucoup et rare dans le basket professionnel moderne. Cette stabilité est une volonté forte affichée par les dirigeants et le staff. En revanche, le club n'a pas réussi à conserver ses trois meilleurs atouts : l'ailier Bonzie Colson, élu meilleur joueur du championnat (et aussi MVP de la Ligue des Champions), le meneur Brandon Jefferson et l'intérieur Ishmaïl Wainright (sa belle saison à Strasbourg lui a ouvert les portes de la NBA, à Miami).

"Pas les plus grands et les plus talentueux"

Ces joueurs ont été remplacés respectivement par Jarell Eddie (un ancien de la maison strasbourgeoise), John Roberson et Matt Mitchell. L'incertitude plane donc sur le potentiel de l'équipe, qui a atteint la saison passée le dernier carré en Ligue des champions et les demi-finale des play-offs, mais l'ailier Léopold Cavalière se veut confiant : "On ne va pas être les plus grands, les plus musclés, les plus talentueux, mais je pense qu'en se battant bien, ça peut être très intéressant. Je pense même que l'équipe est peut être encore plus cohérente que la saison dernière. Après, on verra si la sauce va prendre."

La préparation de la SIG a été chaotique, avec l'arrivée tardive de plusieurs joueurs et des blessures (le pivot Yanis Morin est toujours à l'infirmerie et le shooteur Jarell Eddie est aussi blessé et très incertain pour le premier match contre Cholet, l'Américain ne s'étant pas entraîné de la semaine). Le club strasbourgeois n'a remporté qu'un seul match amical d'avant-saison, mais l'entraîneur finlandais de la SIG Lassi Tuovi estime qu'il faudra attendre Noël pour déterminer le potentiel de l'équipe et les objectifs qu'elle pourrait atteindre.

Le retour tant attendu du public du Rhénus

Le président Martial Bellon a fixé comme objectif minimal une participation aux play-offs en championnat et une qualification pour le deuxième tour de la Ligue des champions qui débute le mercredi 6 octobre (face à Kalev). Et pour se transcender, les joueurs de la SIG pourront à nouveau compter sur le soutien de leur public qui avait dû déserter le Rhénus à cause du covid (il y a déjà 2.500 abonnés en ce début de saison).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"C'est à double tranchant, estime le nouvel arrière Gaylor Curier, arrivé de Lille en pro B. Il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas trop de la tension et rester concentrés à fond sur ce qu'on a à faire. Mais il y a beaucoup d'excitation, car on fait aussi ce métier pour ces échanges avec le public, ça nous tient beaucoup à cœur, donc on a hâte."

La SIG présente le cinquième budget de l'Elite

Selon les chiffres publiés par la Ligue nationale de basket, le budget de la SIG est en hausse de 11% par rapport à la saison précédente. Il dépasse légèrement les 7 millions d'euros (7.092.000 d'euros précisément). C'est le cinquième de Betclic Elite, il n'atteint même pas la moitié de ceux de Villeurbanne (15.068.000 d'euros) et de Monaco (14.126.000 d'euros), les deux mastodontes du basket français.

Pour rester dans le rétroviseur de ces poids lourds et consolider son développement, la SIG travaille toujours sur son projet d'Arena. Le président Martial Bellon a confirmé ce vendredi sur France Bleu Alsace qu'un nouveau permis de construire serait déposé probablement au mois de décembre 2021 pour faire passer la capacité du Rhénus de 6.200 à 8.200 places.