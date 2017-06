Basket : Strasbourg veut gagner à Chalon et enfin être sacré après quatre échecs en finale

Les basketteurs de la SIG disputent ce vendredi soir à Chalon-sur-Saône le match décisif pour l'attribution du titre de champion de France. Les deux équipes sont à égalité deux manches partout en finale. Les Strasbourgeois veulent enfin mettre fin à la série noire des finales perdues.

C'est le rendez-vous final, le match décisif qui fait basculer la saison du bon ou du mauvais côté. Chalon-sur-Saône et Strabourg s'affrontent ce vendredi soir pour l'attribution du titre de champion de France de pro A. Les deux équipes sont à égalité deux manches partout avant cette dernière rencontre au Colisée.

La tension est à son comble

La tension est montée tout au long de la série pour atteindre son paroxysme à l'issue du match 4 au Rhénus. L'entraîneur chalonnais Jean-Denys Choulet a multiplié les provocations. Il a notamment taillé l'intérieur de la SIG Matt Howard : "Il ne lui manque plus que la hache et il pourra aller débiter des sapins, les Vosges ne sont pas loin".

Ne pas ressasser les finales perdues

L'ambiance sera donc électrique ce vendredi soir au Colisée. Les joueurs de la SIG devront faire abstraction de cet environnement hostile. Ils devront aussi oublier toutes les désillusions passées et ces quatre finales consécutives perdues (face à Nanterre en 2013, Limoges en 2014 et 2015, et l'ASVEL en 2016). "Je veux juste gagner un match de basket et ne penser à rien d'autre", ressasse l'entraîneur strasbourgeois Vincent Collet, lui aussi extrêmement tendu alors que le dénouement approche.

Ironie de l'histoire, c'est avec l'équipe la plus inconstante, la plus déroutante de ces dernières années, que la SIG pourrait enfin briser la malédiction des finales perdues. Mais comme jeudi dernier, il faudra réaliser un nouvel exploit dans cette salle du Colisée, qui n'est tombée qu'à trois reprises cette saison en 33 matchs toutes compétitions confondues.

Ntilikina sera bien là

Le meneur de jeu strasbourgeois Frank Ntilikina sera bien de la partie. Il prendra ce vendredi matin un jet privé qui le rapatriera des Etats-Unis, après la draft de la NBA.

Chalon-sur-Saône - SIG, l'acte 5 décisif de la finale de pro A, c'est à vivre ce vendredi soir en direct et en intégralité sur France Bleu Alsace, à partir de 20h30.