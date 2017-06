Basket : suivez en direct la finale de Pro A entre l'Elan Chalon et Strasbourg (SIG)

A l'issue de ce match Chalon-sur-Saône - Strasbourg, l'une des deux équipes sera sacrée championne de France de basket de Pro A. La SIG espère bien faire oublier ses quatre finales consécutives perdues. Un match à l'extérieur qui s'annonce électrique, à suivre sur FB Alsace ce vendredi à 20h30.

C'est le rendez-vous final, le match qui fait basculer la saison du bon ou du mauvais côté. Chalon-sur-Saône et Strasbourg s'affrontent ce vendredi soir à 20h30 pour l'attribution du titre de champion de France de basket de Pro A. Chaque équipe a gagné deux matchs. Le match 5 s'annonce particulièrement tendu pour les Strasbourgeois, au Colisée de Chalon-sur-Saône où la SIG doit s'attacher à vaincre la malédiction des quatre dernières finales perdues (face à Nanterre en 2013, Limoges en 2014 et 2015, et l'ASVEL en 2016). Le jeune prodige strasbourgeois, Frank Ntilikina qui vient d'être draté à New York est de la partie, il a pris un jet privé pour être présent ce vendredi soir.

A suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Alsace sur cette page ou sur notre page Facebook avec les commentaires de Luc Dréosto.