Basket : Sylvain Sautier en contact avec le Boulazac Basket Dordogne

Même si rien n'est encore signé, le Boulazac Basket Dordogne serait en contact avancé avec Sylvain Sautier. L'homme n'est pas un inconnu dans le milieu du basket. Il portait encore la saison dernière le maillot de l'Alliance Sport Alsace, un club de Pro B que connait bien le BBD. Auteur d'une belle saison, sous la houlette du coach Julien Espinosa, Sylvain Sautier a terminé la campagne des play-offs avec 7,7 points de moyenne.

Qualifié mardi ?

Cette saison ce poste 3-4 d'1m98 et âgé de 34 ans était dans l'équipe 3X3 de Paris. Il viendrait à Boulazac pour être le "pigiste médical" de Nicolas de Jong, blessé à une main et absent six semaines. L'information reste à confirmer, mais le club de Boulazac pourrait faire le maximum pour le qualifier rapidement. Les échéances approchent. Nantes, mardi, et Saint Chamond, samedi, sont attendus au Palio