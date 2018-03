Les basketteurs de Boulazac affronteront l'AS Monaco en quarts de finale de la coupe de France de basket. Un tirage plus que délicat, voire très mauvais pour les joueurs Périgourdins.

Boulazac, France

Les affiches des quarts de finale de la coupe de France de basket sont connues ! Les basketteurs de Boulazac affronteront la très redouble AS Monaco basket lors du prochain tour. Un tirage au sort assez peu favorable, c'est peu dire. L'AS Monaco, excusez du peu, c'est le leader ex-aequo du championnat de France ProA (14 victoires-6 défaites) et un titre déjà cette saison à l'occasion de la Leader's Cup, il y a quelques jours. Les joueurs de Claude Bergeaud ont déjà rencontré l'AS Monaco en championnat : défaite en déplacement sur le Rocher 64-91 (28 octobre 2017), l'un des pires souvenirs de cette saison. Les quarts de finale de la coupe de France de basket se disputeront à l'Arena Loire de Trélazé, les 24 et 25 mars prochains.