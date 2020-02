Basket Tournoi Qualificatif Olympique : Les Françaises valident leurs billets pour Tokyo

Bourges, Cher, France

Sous les yeux de la Ministre des Sports, Roxana Maracineanu et dans un palais des sports du Prado chauffé à blanc plus de 4000 spectateurs tout acquis à la cause de l'équipe de France féminine, les basketteuses tricolores ont non seulement remporté leur deuxième victoire face au Brésil mais elles se sont surtout qualifiées pour les J.O de Tokyo qui auront lieu en juillet prochain.

La ministre des Sports Roxana Maracinéanu avait fait le déplacement à Bourges pour soutenir les Françaises © Maxppp - Olivier Martin

Les tricolores n'ont pas eu le temps de douter d'entrée de jeu grâce à une défense de fer et surtout avec une Sandrine Gruda au four et au moulin. L'intérieure Française est sur un nuage. Sous le cercle ou à mi-distance, elle inscrit la bagatelle de dix points sur les quinze de son équipe. 15-6 pour la France (5ème). Les Brésiliennes ne sont pas au mieux, les Tricolores du coup mènent fort logiquement à la fin du premier quart temps 22 à 15.

Au retour des vestiaires c'est un festival de maladresse mais les joueuses de Valérie Garnier conservent leur avantage grâce une nouvelle fois à Sandrine Gruda qui signe son entrée sur le parquet du Prado par deux nouveaux paniers à deux points points (19-30 16ème). Les Brésiliennes s'emploient à recoller au score mais elles tombent sur une défense de fer. La mi-temps intervient sur le score plus que logique de 38 à 27 en faveur des basketteuses de l'équipe de France.

A l'entame du troisième quart temps, les bleues sont toujours aussi solides défensivement et Sandrine Gruda décidément dans un très grand soir inscrit son dix-huitième points (29-40 23ème). Le premier flottement intervient ensuite. Les tricolores sont moins adroites et du coup les Brésiliennes reviennent à quatre petits points. Valérie Garnier prend son premier temps mort (40 à 36 24ème). Ce troisième quart temps est un peu plus compliqué pour les bleues mais Marine Jhoannes prend alors le jeu à son compte sur un panier primé redonne sept points d’avance aux tricolores (49-42 27ème). Héléna Ciack sur un nouveau panier permet aux Françaises de clôturer ce troisième quart temps de fort belles manières 60 à 46.

plus de 400 supporters des Bleues s'étaient réunis au Palais des Sports du Prado à Bourges © Radio France - Sylvain ROGIE

La Berruyère Aléxia Chartereau s'illustre à son tour lors du dernier quart temps par une tir au delà des 6,25m (65 à 62 34ème) Elle est même imitée par Marine Jhoannes qui inscrit pour sa part son quinzième points. Les Brésiliennes sont asphyxiées et la France s'envole au tableau de marque dans ce quatrième et dernier quart temps (77 à 56 37ème). Le kop de l'équipe de France peut exulter. Les Françaises s'imposent de la plus belles des manières 89 à 72. Même si le plus gros du travail avait été réalisé jeudi soir avec ce beau succès face à l'Australie, les Bleues seront officiellement à Tokyo en juillet 2020. Les Bleues disputeront pour la quatrième fois les JO après Sydney-2000 (5ème), Londres-2012 (médaille d'argent) et Rio-2016 (4ème).

Les bleues disputeront leur dernier match de ce tournoi qualificatif olympique ce dimanche 9 février face à Porto Rico avec un coup d'envoi qui sera donné à 18h30 au Prado à Bourges.