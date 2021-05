Basket : Tours monte en Pro B, "un moment historique" pour le coach de l'UTBM

Il fallait un dernier succès aux basketteurs de l'UTBM pour valider leur ticket pour la Pro B, ils l'ont fait ! Les Tourangeaux se sont imposés 109-92 samedi soir, sur le parquet de Challans en Vendée. Une victoire qui vient confirmer le succès du weekend précédent face à Toulouse, rival des Tourangeaux pour la première place de la poule de Nationale 1.

"Un moment historique !" salue le coach de l'UTBM, Pierre Tavano. "Retrouver la Pro B ici à Tours, après 23 ans... c'est magnifique. C'est un projet qu'on a mené à bout, je tire mon chapeau à mes joueurs qui ont tout donné pour y arriver. Il y avait forcément du stress au début de la rencontre, on était un peu tendu mais on est rentré au fur et à mesure dans le rythme, on a pris confiance... Retrouver un club en professionnel, c'est toujours intéressant pour une ville, un département, pour le comité de basket, donc on sait que les gens vont être encore plus derrière nous la saison prochaine. A nous de travailler pour rester en Pro B et d'essayer d'aller le plus haut possible."