Elite : presque tous les matchs reportés pendant le confinement, la JDA prête à se déplacer

Les basketteurs de la JDA y voient (un peu) plus clair. La LNB (Ligue nationale de basket) a pris sa décision pour la suite du championnat en Jeep Elite avec le reconfinement. Pendant le mois de novembre, aucune équipe ne sera forcée de jouer à domicile. Seuls trois clubs (ASVEL Lyon Villeurbanne, Monaco et Boulogne-Levallois) se sont portés volontaires pour accueillir des matchs. Il y a aura au minimum deux rencontres par week-end pour honorer les engagements auprès des diffuseurs. Une manière d'allier les intérêts économiques de toutes les parties en limitant la casse. La Ligue travaille dans le même temps sur un calendrier de reprise « post confinement » permettant d’assurer la bonne fin de la saison 20/21.

Un match à l'extérieur pour la Jeanne en novembre ?

Concrètement, pour la Jeanne, cela veut dire qu'il n'y aura aucun match de championnat à domicile en novembre au Palais des Sports. En revanche, la Jeanne pourrait se déplacer. "On a donné notre accord pour éventuellement jouer des matchs à l'extérieur", indique le manager du club, Jean-Louis Borg, au micro de France Bleu Bourgogne. Le calendrier va devoir être réorganisé. "La Ligue va devoir déterminer les équipes qui veulent jouer à l'extérieur et de voir si ça peut se faire par rapport à ceux qui ont décidé de jouer à domicile. C'est la Ligue qui va proposer", explique Jean-Louis Borg. Le match prévu contre Nanterre samedi est d'ores et déjà reporté, pour sept cas de covid dans l'équipe de banlieue parisienne.

Et en Ligue des champions ?

Pour la Ligue des Champions, le problème n'est pas simple non plus. Pour son prochain match, la JDA doit jouer à Bursa, en Turquie, en dehors de l'espace Schengen. Mardi soir, Jean-Louis Borg, le manager de la JDA, ne savait pas encore si cela serait possible, compte tenu des restrictions sanitaires.