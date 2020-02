Basket TQO : les basketteuses de l'équipe de France surclassent Porto-Rico (89-51)

Après avoir battu l'Australie 72 à 63 puis plus facilement le Brésil, 89 à 72, les Françaises n'ont fait qu'une bouchée de Porto-Rico à l'occasion de leur troisième match dans le temple du basket féminin autrement dit le palais des sports du prado à Bourges.

Héléna Ciak, Aléxia Chatereau et Olivia Epoupa partagent avec le fidèle public du prado cette qualification pour Tokyo

Bourges, Cher, France

Avant le coup d'envoi de ce dernier match du tournoi qualificatif Olympique disputé dans ce magnifique palais des sports du prado à Bourges, les basketteuses de Porto-Rico ont appris qu'elles étaient qualifiées pour les JO de Tokyo après la troisième défaite du Brésil 86 à 72 en lever de rideau face à l'Australie.

16 à 0 pour les Françaises après six minutes de jeu !

Est-ce en raison de cette bonne nouvelle que les Portoricaines ratent dans les grandes largeurs leur entame ? Une chose est sûre, les Tricolores avec deux victoires en autant de match démarrent en trombe (16-0, 6ème) avec six points de Sandrine Gruda et de Bria Hartley. La fin du premier quart-temps s'achève sur le score logique de 19 à 6.

Les Bleues déroulent à l'entame du deuxième quart temps et comme on pouvait s'en douter, l'entraîneure de l'équipe de France Valérie Garnier fait tourner son effectif même si Marine Johannes la pépite est sur le parquet en compagnie de Sandrine Gruda (29-13 14ème). L'intérieure tricolore irrésistible depuis le début de ce tournoi inscrit son quinzième point (40-17 18ème). Endene Myem se fait également plaisir et inscrit son premier panier au delà des 6,25m. La mi-temps est sifflée avec un écart déjà conséquent en faveur des Françaises : 30 points d'écart, excusez du peu (50 à 20).

Les bleues survolent les débats

Ce dernier match des Bleues tourne à la démonstration. Le public du Prado est d'ailleurs moins nombreux que la veille en raison sans doute de deux facteurs. Une autre équipe de France, celle de rugby affronte l'Italie mais aussi et surtout après son succès face au Brésil, les Bleues se sont qualifiées officiellement pour Tokyo. Le troisième quart-temps tourne à la démonstration (55-24 25ème). La rentrée de la jeune Iliana Rupert (18 ans) joueuse du Tango Bourges Basket est saluée par le public du Prado. La barre des trente points est logiquement franchie sur un panier d'Endene Myem (59-27 27ème) puis 66 à 34 à la fin du troisième quart temps.

Le quatrième quart temps est une formalité et malgré une très large domination, les Françaises ne se relâchent pas pour faire plaisir aux 4700 supporters présents au prado. Les Bleues concluent donc ce tournoi de qualification olympique de la plus belle des manières avec la plus nette victoire du tournoi 89-51 face à des Portoricaines qui retrouveront les Bleues aux JO de Tokyo en juillet prochain.