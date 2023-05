Basket, trois clubs landais en quête de titre

ADB mieux que bien!

Sortie à Paris capitale pour les chalossais de Adour Dax Basket. L’équipe est qualifiée pour la phase finale du championnat de France de Nationale 3 Masculine, laquelle se dispute sur trois jours à compter de ce samedi en match à élimination directe. Entrée en matière. Adour Dax Basket affronte les néo- calédoniens de l’AS Dumbea. La demi-finale éventuelle aura lieu dimanche, la finale lundi. Le tout à St Gratien, Seine St Denis. L’ADB ayant terminé premier de sa poule régulière puis remporté les play- off le weekend dernier se retrouve donc dans le final à six clubs qui déterminera le champion de France. Les trois meilleurs clubs de métropole, les trois meilleurs d’outremer. Adour Dax Basket est né en 2009 de la fusion des clubs de Candresse, Narosse et de l’ASPTT Dax. Et pour Corinne Dulouat, présidente d’Adour Dax Basket, c'est de toute façon une formidable saison pour un club jeune qui a été promu en Nationale 3 au printemps 2022 !

L'Elan pour ne pas le perdre... et Dax Gamarde pour revoir la Une! Les quarts de finale du championnat de France de basket de Nationale 2. Chaud bou-bou pour le basket des Landes de Gascogne. Deux clubs landais sont donc en lice, l’Elan Monsoué Mongaillard, qui a terminé deuxième de sa poule ordinaire, et le Dax Gamarde Basket qui a fini en première position après avoir dominé le championnat quasiment de bout en bout. Quarts en deux matchs gagnant et une belle si nécessaire. Monsoué, deuxième de sa poule derrière Dax Gamarde en championnat ordinaire, joue à domicile ce samedi soir à 20h face à Montbrison. Le club forézien a terminé en tête de son championnat. Dax Gamarde pour sa part s’en va disputer son match aller dans la Vaucluse face à Avignon- Le Pontet, ce samedi même horaire. Avantage donc aux gamardo-dacquois qui joueront leur retour et éventuellement la belle dans leur salle. Si l’un des deux clubs ou les deux gagnent leurs quarts de finale il ou ils montent en Nationale 1.

