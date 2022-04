Basket : trois questions sur les "tokens" qui permettent d’acheter des parts de l'Elan Béarnais

C'est une première. Pour la première fois un club de sport professionnel met en vente une partie de son capital via des actifs numériques, des actions dématérialisées appelées "tokens". Cette initiative des propriétaires américains de l'Elan Béarnais, lancée ce mardi 26 avril à 9h, doit permettre aux supporters de s'approprier leur club, à travers une série d'avantages qui découle de la possession de ces "tokens".

C'est quoi un "token" ?

"Token" en anglais, ça veut dire un jeton, c'est comme une action. Sauf que les tokens utilisent une technologie qui s'appelle la blockchain. Pour résumer, cela permet de se passer des intermédiaires bancaires traditionnels. Alors, comment faire pour acheter des tokens de l'Elan ? Depuis ce mardi matin 9h, il vous suffit d'aller sur le site internet de l'Elan. Vous aurez ensuite accès à une plateforme sécurisée. Vous créez un compte et il y a ensuite deux ou trois jours de délais pour vérifier vos informations bancaires. Et après, vous pouvez acheter au minimum 500 tokens pour un montant de 450 €. Et si vous avez beaucoup d'argent, vous pourrez acheter jusqu'à 1 million d'euros de tokens.

Ca donne accès à quoi?

D'abord, si le club se porte bien financièrement et peut dégager des dividendes, une partie de ces dividendes est reversée en fin d'année aux détenteurs de tokens. Ils pourront aussi élire une personne pour représenter tous les détenteurs de tokens et participer au comité directeur. Ils auront donc leur mot à dire sur la gouvernance du club.

En plus de ça, il y aura aussi d'autres avantages comme la participation à des événements spéciaux, l'accès à une vente en avance pour les billets de certains matchs, des réductions sur les produits du club, voire l'accès à des entraînements de l'équipe et pourquoi pas des déplacements à l'extérieur. En tout, 10 millions de tokens sont mis en vente, ce qui représente 40 % du capital de l'Elan. Les propriétaires espèrent en vendre 2 à 3 millions.

Pourquoi avoir mis ça en place ?

CounterPointe Sports Group, l'entreprise américaine propriétaire de l'Elan depuis juillet 2021, veut d'abord apporter de nouvelles ressources financières au club, pour le réinvestir dans la formation ou les infrastructures. Mais c'est avant tout une nouvelle philosophie pour Tom Huston, le "General Manager" de l'Elan Béarnais : "Si vous regardez toutes les équipes professionnelles dans le monde, elles sont toutes la propriété de petits groupes de personnes extrêmement riches. Mais où est-ce que la valeur se crée dans le sport ? Elle se crée par les fans, les joueurs et les employés du club. Et ces trois groupes n'ont jamais l'opportunité d'être propriétaires et de participer à la valeur qu'elles créent. Nous avons le sentiment qu'avec les technologies que nous avons à notre disposition et avec l'état du monde actuel, c'est le moment d'avoir un modèle plus inclusif qui permet aux fans d'être, eux aussi, propriétaires."

Il faut garder les tokens achetés au moins un an avant de les échanger ou de les revendre. C'est donc une première dans le monde, on le disait. Selon CSG, une douzaine de clubs du monde entier sont intéressés par cette initiative.