Basket Trophée Coupe de France : Les Poinçonnoises joueront les 8ème de finale face à Sceaux

La logique a donc été respectée hier soir à St-Gildas-des-Bois en Loire Atlantique, théâtre des 16e et 8e de finale du trophée coupe de France. Les Poinçonnoises ont très facilement éliminé La Guyonnière une formation de régional 3 soit quatre divisions en dessous sur le score sans appel de 104 à 77. Et en vertu du règlement pour gommer la différence de niveau les joueuses de la Guyonnière ont débuté la rencontre avec vingt-huit points d'avance !

Les Poinçonnoises (NF1) affrontent Sceaux (NF1) en 8e de final

Ce retard a été comblé juste avant le retour aux vestiaires par des Poinçonnoises très appliquées qui ont validé du même coup leur participation ce dimanche 23 février au 8e de finale de ce trophée Coupe de France. Sceaux c'est la formation du très médiatique Chris Singleton qui a éliminé dans l'autre 16e de finale Sannois-St-Gratien de 20 points.

François Ménival : "Sceaux c'est l'équipe qui a éliminé le Poinçonnet la saison dernière."

Un match intéressant et bien sur une rencontre avec au bout une qualification ou les adieux à ce trophée coupe de France. François Ménival se méfie à juste titre de cet adversaire : " Sceaux c'est l'équipe qui a éliminé le Poinçonnet la saison dernière en 1/4 de finale. Nous avons donc une belle revanche à prendre. C'est pour ces rencontres là que les filles et le staff nous aimons jouer ces matchs à enjeux. Comme la place sur le podium s'est envolée après les deux derniers revers en championnat, l'objectif est de jouer à fond ce trophée coupe de France pour aller jouer la finale à Paris en lever de rideau de la grande finale de ligue féminine." Ce 8e de finale du trophée coupe de France entre Sceaux et le Poinçonnet basket se jouera ce dimanche 23 févier à 15h00 toujours sur terrain neutre à St-Gildas-des-Bois (dep 44).