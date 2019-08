Basket - Trophée Mickael Brooks : le Limoges CSP s'impose largement face aux Metropolitans 92

Saint-Junien, France

Pour son 1er match de préparation, le Limoges CSP s'est imposé mardi soir à Saint Junien face aux Metropolitans 92 (Boulogne-Levallois). Sous les yeux d'une bonne partie de l’état-major du club, notamment Dacoury, Martinez, Ostrowski Palmer, Fargeaud ou encore Bolotny, mais aussi les maires de Limoges et Saint Saint Junien et un public venu nombreux (1 100 spectateurs), les joueurs d'Alfred Julbe se sont de suite montrés plus intenses et collectifs et ont rapidement pris les devants face aux Metropolitans.

Déjà un vrai sens du collectif

Avec deux meneurs au leadership assumé, les joueurs d'Alfred Julbe ont d'abord fait preuve d'une belle adresse extérieure, mais avec peu de ballon pour les grands. Tout le contraire d'un 2e quart temps plus poussif, avec moins d'adresse mais lors duquel la gonfle a plus souvent visité la peinture. A la pause, les Limougeauds menaient 44 à 33 avec deux joueurs à 10 d'évaluation : le meneur Semaj Christon (7 pts, 4 passes) et le pivot Jerry Boutsiele (4 pts, 7 rbds).

En seconde période, les Metro de Freddy Fauthoux se sont montrés plus cohérents, plus défensifs aussi. Les Limougeauds d'Alfred Julbe plus laborieux. Mais suffisamment sérieux, à l'image de la défense et du rebond, pour conserver près de 10 points d'avance (64-55). Des Limougeauds bien plus mordants en début de 4e quart temps, avec un Varanauskas aussi hargneux qu'adroit de loin (14 pts, 4 passes). A 3 minutes de la fin, les Limougeauds menaient 82 à 65 pour un suspens tout relatif dans ce trophée Mickael Brooks logiquement remporté par le Limoges CSP 91 à 74.

Varanauskas a fait son show ! Christon MVP

A l'issue de ce 1er match, on peut se dire que Varanauskas devrait plaire à Beaublanc si il continue comme ça ! Tout comme Semaj Christon, plus sobre, mais sacrément efficace et finalement MVP de cette rencontre (18 pts, 5 passes, 22 d'éval). Le pivot Atoumane Diagne (20 ans, 2m15) doit encore parfaire son basket mais celui qui considère Alfred Julbe "comme son père" (3 ans sous ses ordres au sein de la réserve du Barça), a aussi fait plaisir au public Saint Juniaud avec quelques dunks bien appuyés.

Gyniard est bien au dessus des critiques à son égard avant même qu'il pause un pied en Limousin. Alors que Mbala n'a pas les meilleures mains mais n'hésitera pas à aller au mastic à l'image d'une claquette dunk qui a ravi le palais des sports de Saint Junien. Invernizzi a toujours un bras redoutable (13 pts à 3 sur 6 de loin) et Jerry Boutsiele a moissonné au rebond (12 dont 4 offensifs). Lang, Seeford et Crusol étaient sur le côté. Prometteur. Mais ce n'était qu'un premier match de préparation. La suite samedi à Boulazac pour le tournoi de Nouvelle-Aquitaine face au grand rival de Pau-Orthez (20h).