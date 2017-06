Basket : un cauchemar pour Strasbourg battu à la dernière seconde par Chalon dans le match 3 des finales

Dominateurs pendant tout le match face à Chalon-sur-Saône ce samedi soir au Rhénus, les basketteurs de la SIG ont dilapidé une avance de 10 points pour s'incliner 71 à 70 sur un panier au buzzer. Ils sont désormais menés deux à une par l'Elan Chalon, à qui il manque une victoire pour être sacré.

Un cauchemar, un de plus au Rhénus! Les basketteurs strasbourgeois se sont inclinés 71 à 70 ce samedi soir face à Chalon-sur-Saone au Rhénus. Pourtant la SIG a plutôt bien maîtrisé ce match numéro 3 des finales de pro A pour compter jusqu'à 10 points d'avance 68-58 à 5 minutes de la fin. Mais elle a ensuite très mal géré la fin de rencontre, perturbée par un changement de défense de l'Elan.

Et l'ailier chalonnais Jérémy Nzeulie a planté le couteau dans le dos des Strasbourgeois en inscrivant le panier de la victoire à la toute dernière seconde d'un shoot spectaculaire en déséquilibre. "C'est le panier de ma vie, s'est réjoui Nzeulie. Ca a été très dur pour nous ce soir, on a toujours couru derrière le score mais on n'a jamais lâché mentalement. C'est sans doute un tournant".

L'amertume de Vincent Collet

Du côté strasbourgeois, la déception est évidemment très vive. A tel point que l'entraîneur Vincent Collet, d'habitude si professionnel et consciencieux en conférence de presse, s'est fendu d'une courte déclaration pleine d'amertume et surprenante envers les journalistes : "Je vous laisse écrire toute la merde que vous voudrez, vous êtes maîtres à bord. Moi je n'ai rien à dire, d'abord j'ai mal à la gorge, je n'ai rien à dire. Donc vous pouvez écrire tout ce que vous voulez, vous en serez les responsables c'est tout. Et je sais que vous ne vous gênerez pas, donc allez-y de bon coeur".

La SIG doit maintenant gagner les deux derniers matchs

Malgré cette défaite douloureuse, la SIG reste en vie dans cette finale. Pour être champion, elle n'a plus le choix, elle doit s'imposer lors des deux derniers matchs de la série, programmés lundi au Rhénus et en cas de victoire strasbourgeoise, vendredi au Colisée de Chalon. Ces deux rencontres sont à vivre en intégralité sur France Bleu Alsace.