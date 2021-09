Basket : un champion d'Europe à l'essai au Limoges CSP

Le meneur Matic Rebec arrive dans le Limousin. Le Slovène, champion d'Europe en 2017, est mis à l'essai durant un mois. Il doit passer ses tests médicaux dès lundi avant une intégration le plus rapidement possible dans l'effectif.

Après Assanne Ndoye, le Limoges CSP met à l'essai un autre joueur. Son nom : Matic Rebec. Ce Slovène de 26 ans mesure 1m83. Il a fait parti du groupe champion d'Europe avec la Slovénie en 2017.

L'an dernier, le meneur avait découvert la France du côté de Rouen en Pro B avant de rejoindre l'équipe de Ravenne, en seconde division italienne, sous les ordres d'un certain... Massimo Cancellieri, le nouveau coach cette année du Limoges CSP.

Dans un communiqué, le directeur général du Limoges CSP, Crawford Palmer a livré son analyse de ce nouveau joueur : "Il arrive pour un essai d'un mois pour nous donner un coup de main dans le backcourt sur la pré-saison. Joueur de caractère, on compte sur lui pour nous aider à maintenir un haut niveau d'énergie en matchs et aux entraînements." Un profil qui semble donc convenir à ce que recherche le coach italien : de l'énergie, du caractère et de l'envie.