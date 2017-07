Basket : un international portoricain arrive à Poitiers

Le géant Youssoupha Fall de retour au Mans (Pro A), c'est Devon Collier qui épaulera la saison prochaine Mike Jospeh dans la raquette poitevine.

Et une recrue de plus. Le PB86 avance sur son effectif 2017 / 2018. Ce vendredi, le club a officialisé le recrutement d'un nouvel intérieur, Devon Collier, 2,04 m, international portoricain qui possède également la nationalité américaine.

26 ans, rookie en Pro B

Né à New-York, il a été formé à l'université d'Oregon State, où il a effectué tout son cursus. Après un passage en deuxième division israélienne, il vient d'achever le championnat de Porto-Rico en quarts de finale des play-offs avec 13 points et 8 rebonds par match de moyenne sur la saison. Il a fréquenté entre 2014 et 2016 l'équipe nationale de Porto-Rico et à 26 ans, il franchit donc l'Atlantique pour découvrir la France et la Pro B.