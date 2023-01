Basket - Un Limoges CSP tout en maitrise renoue avec la victoire face à Gravelines-Dunkerque

Avant de recevoir Malaga mardi pour la 2e journée du Top 16 de BCL, le Limoges CSP s'est remis en ordre de marche ce samedi soir à Beaublanc. Les joueurs de Massimo Cancellieri, enfin au complet, ont dominé logiquement le BCM Gravelines-Dunkerque lors de ce match de la 19e journée du championnat de France Elite de basket 78 à 61.

Nicolas Lang est de retour !

Un Limoges CSP bien aidé par un Nicolas Lang à nouveau adroit et qui a régalé de loin (5 sur 7) pour finir à 20 points et 27 d'évaluation. "Ce soir, t'es obligé de le prendre. Si tu le perds, il n'y a aucune excuse. Surtout dans la période actuelle après plusieurs défaites en championnat et peu importe la manière. On a été très solide du début à la fin. On a fait le boulot" a rembobiné le capitaine devant la presse.

"Il est respecté par la défense adverse et ça permet d'étirer le jeu"

Nicolas Lang pour qui la recrue Malcolm Miller, bien qu'à 1 sur 4 au tir longue distance, a fait du bien à tout le monde : "il a apporté sa fraicheur. Il est respecté par la défense adverse et ça permet d'étirer le jeu." Analyse partagée par son entraineur, Massimo Cancellieri, heureux de voir ses joueurs retrouver leurs fondamentaux :"content de l'état d'esprit défensif pendant 40 minutes. Nous avons mieux partagé le ballon. C'est important d'avoir gagné."

Un roc nommé Wilfried Yeguete

Si le CSP s'est imposé sans trembler, il le doit aussi à son pivot Wilfried Yeguete qui ne cesse de confirmer son retour au premier plan. Il n'a inscrit que 5 points mais a terminé à 18 d'évaluation avec 8 rebonds et 5 passes décisives. Sans parler de tout ce qui ne se voit pas sur une feuille statistique. Ses aides défensives et l'activité de ses mains avec une débauche constante d'énergie. Place maintenant à l'énorme match de mardi en BCL face à Malaga.