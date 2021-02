Basket : un marathon de 26 matches en 15 semaines attend Boulazac en Jeep Elite

L'Assemblée générale de la Ligue nationale de Basket a validé ce lundi 22 février la reprise du championnat de Jeep Elite avec un rythme normal à partir du début du mois de mars. Jusque là, le championnat avait repris avec un rythme ralenti à cause de la pandémie de coronavirus. Depuis novembre et jusqu'à fin février, sur les 144 matches des 16 journées prévues, seuls 50 ont été joués auxquels il faut ajouter 40 matches des six premières journées jouées avant le deuxième confinement.

26 matchs en 15 semaines pour le BBD

Pour le Boulazac Basket Dordogne, cette reprise rime avec un calendrier très serré pour jouer 26 matches en 15 semaines seulement pour finir la saison régulière. Les joueurs de Boulazac affronteront Roanne au Palio le 6 mars prochain. La Chorale de Roanne est un concurrent direct pour le maintient dans l'Elite.

Depuis le début de la saison, le BBD reste sur une série de huit défaites en huit matchs. Le Boulazac Basket Dordogne affronte Vichy-Clermont Métropole ce vendredi 26 février en match amicale au Palio, à 17h30.

216 matchs à jouer d'ici juin

Le championnat de Jeep Elite doit reprendre avec un rythme de quatre matches au moins par équipe en mars, puis six en avril, 11 pour certaines équipes en mai et enfin six la première quinzaine de juin. L'objectif est de disputer les 34 journées de saison régulière avant le 15 juin.

En fonction de la situation sanitaire en juin prochain, le comité directeur de la Ligue nationale de basket accepte l'organisation d'un Final 8 pour décerner le titre de champion de France même si les clubs n'ont pas leurs joueurs internationaux.