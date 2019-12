Basket : un nouveau directeur général pour le Champagne Châlons Reims Basket

Châlons-en-Champagne, France

Une page se tourne pour le Champagne Châlons Reims basket mais aussi pour Laurent Gaudré. Celui qui a été joueur et coach au RCB, puis directeur général après la fusion des deux clubs de Châlons et Reims en 2010, Laurent Gaudré passe la main et prend sa retraite. Son successeur a été présenté à la presse. Grégoire Lefebvre, 41 ans, dont la feuille de route est de faire entrer le club dans une nouvelle dimension. L'ambition affichée des dirigeants étant d'entrer dans le top 8 du championnat élite, jouer l'Europe et devenir une entreprise de spectacle.