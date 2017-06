BASKET : un nouveau logo pour la Pro A

L'identité de la Ligne Nationale de Basket évolue et avec elle celle des championnats de Pro A et Pro B. A Chalon et à Dijon, vous les verrez encore puisque l'Elan et la JDA sont repartis pour une saison supplamentaire en Pro A

C’est l'agence de communication spécialisée dans le sport ON L’AGENCE, qui accompagnera la Ligue Nationale de Basket pour la saison 2017/18 sur sa communication et ses créations graphiques. La NB voulait moderniser les logos de ses compétitions et de renforcer leur affiliation à la ligue .

Voici les nouveaux logos qui entreront en vigueur dès la saison prochaine