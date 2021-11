Basket : un nouveau meneur recruté au Boulazac Basket Dordogne pour relancer l'équipe

On ne sait pas encore s'il pourra jouer ce vendredi soir sur le parquet d'Antibes mais Nic Moore a participé à son tout premier entraînement avec Boulazac ce jeudi matin. L'Américain de 29 ans arrive de Pologne où il vient d'être libéré par son club.

Recruté au poste de meneur

Nic Moore a été recruté pour le reste de la saison 2021/2022 au poste de meneur au BBD, un poste sur lequel Marquis Wright ne convainc pas depuis le début de saison. L'entraîneur du BBD, Nikola Antic attend de Nic Moore "plus de créativité et plus de scoring et de qualités individuelles et notamment lors des premiers matchs".

Nic Moore a déjà joué en France, en Pro A avec Champagne Chalons-Reims en 2019-2020 mais aussi en Italie et au Portugal. Il vient d'arriver en Dordogne avec son épouse et ses trois enfants.

Le BBD en attente de victoire

Le Boulazac Basket Dordogne se déplace à Antibes pour la 4e journée de championnat de Pro B ce vendredi 5 novembre. Pour le moment, le club reste sur trois défaites en trois matchs.

Antibes - Boulazac Basket Dordogne, le match est à vivre en intégralité sur France Bleu Périgord ce vendredi soir dès 20 heures avec Xavier Dalmont depuis Antibes et Francis Lacour en studio.