Basket : un nouveau renfort à l'Elan Béarnais jusqu'à la fin de la saison

Un renfort de plus à l'Elan Béarnais ! Le club, dont l'effectif était encore trop court il y a quelques mois, se dote d'un joueur supplémentaire, en plus de l 'arrivée de CJ Williams début février. Il s'agit de Darel Poirier, jusqu'ici pigiste médical à Cholet. Il est arrivé ce mercredi 22 février à Pau, et vient compléter l'effectif jusqu'à la fin de la saison, au poste d'ailier fort.

"La direction et le staff ont saisi l'opportunité d'ajouter un atout supplémentaire à notre groupe pour entamer la dernière ligne droite dans les meilleures conditions possibles" explique le club dans un communiqué. De quoi aider en effet l'Elan Béarnais à poursuivre sur sa bonne dynamique entamée depuis quelques temps, après la victoire en Coupe de France contre Le Portel, ou en championnat contre Paris.

Darel Poirier, âgé de 25 ans, est passé par le Pôle France entre 2013 et 2015, puis par Cholet et Charleville Mézières. Il a aussi eu l'opportunité de jouer aussi en championnat américain, en G-League, dans les clubs de Capital City Go-Go et des Windy City Bulls. Il a également évolué dans des championnats européens, en Grèce (Charilaos TM) et en Espagne (Movistar Estudiantes).