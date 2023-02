Basket - Un petit tour et puis s'en va pour le Limoges CSP déjà éliminé de la Leaders Cup

Les matchs se suivent et se ressemblent pour un Limoges CSP en mode Titanic. Deux jours après son élimination en coupe de France face à Bourg-en-Bresse, les Limougeauds ont essuyé une nouvelle grosse défaite ce vendredi en quart de finale de la Leaders Cup. Un match perdu face à Dijon 83 à 65.

Bryce Jones n'est plus que l'ombre de lui-même

Les joueurs de Massimo Cancellieri ont pourtant pris le match par le bon bout. Ils menaient 12 à 4 après 4 minutes de jeu. Mais il aura suffit d'un temps mort de Nenad Markovic et d'une JDA ensuite plus agressive pour que le CSP perde pied et de nombreux ballons. A l'image d'un Bryce Jones méconnaissable et coupable de 7 pertes de balle au total sur les 24 de son équipe.

Lucas Ugolin, le seul à surnager

A part l'énergie et la hargne d'un Lucas Ugolin finalement bien plus efficace que Javontae Hawkins, le Limoges CSP n'avait encore une fois pas grand chose à proposer face aux Bourguignons. Quand à l'entraineur Massimo Cancellieri, il a vu son match se terminer après 16 minutes de jeu après avoir reçu deux fautes techniques de suite.

Une fenêtre internationale salvatrice ?

Depuis début janvier, le Limoges CSP n'a gagné que 4 de ses 15 matchs toutes compétitions confondues. Il ne lui reste plus qu'à profiter des 15 jours de fenêtre internationale pour se reposer et pleinement intégrer les nouveaux joueurs en vue du sprint final en championnat. En espérant que son intérieur Desi Rodriguez revienne au plus vite.