Basket :un sans faute pour nos deux équipes du Berry

Poinçonnet, France

La réaction était attendue après la lourde défaite concédée en euroligue sur le parquet d'Ekaterinbourg (86-47), elle a eu lieu. Pour le compte de la huitième journée de ligue féminine, les Berruyères devant leur public se sont imposées 73 à 55 face à Landerneau. Après un premier quart temps équilibré 14 à 13 pour les Bretonnes, les joueuses du Tango Bourges Basket sont montées doucement mais surement en pression.

En NF1, c'est une performance de choix pour les basketteuses du Poinçonnet

A la mi-temps rien est fait, le score est de vingt huit partout. En revanche au retour des vestiaires, les Tangos sont transfigurées Sarah Michel (18 points) auteur d'un trois sur quatre à trois points sur toute la rencontre se met en évidence. Elle est bien épaulée par la jeune Alexia Chartereau (13 points) et un cinq sur cinq aux lancers-francs. Les deux derniers quarts temps tournent très nettement à l'avantage des Berruyères qui s'imposent logiquement 73 à 55.

En Nationale Une féminine, les joueuses de François Ménival en déplacement sur le parquet du Limoges ABC se sont imposées de deux petits points 60 à 58.

Bertrand Masson : "C'est un match référence en terme de combat."

C'est indéniablement une performance de choix malgré la blessure au genoux de la joueuse du Poinçonnet Claire Lainé (28ème) qui paradoxalement a soudé encore plus les Poinçonnoises. Bertrand Masson, le directeur sportif du Poinçonnet a apprécié le combat de ses joueuses : "C'est un match référence en terme de combat. Et puis il y a à mon sens un élément déterminant, c'est la blessure de Calire Lainé. Blessée au genoux elle a été transportée au CHU de Limoges (le diagnostic n'est pas encore connu) à partir de ce moment là les filles ont relevé encore plus la tête toujours dans le combat et l’abnégation ce qui nous a permis de l'emporter." Cette cinquième victoire de la saison en dix journées fait un bien fou face au troisième de la poule avant le coup d'envoi. Au classement du championnat de ligue féminine, les Berruyères sont actuellement deuxième derrière Montpellier, en attendant ce dimanche, la suite et la fin de cette huitième journée. Les Poinçonnoises pour leur part en Nationale Une féminine occupent maintenant la septième place sur douze.