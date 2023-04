Basket - Une défaite de plus pour un Limoges CSP pas loin de faire un coup au Mans

Pour l'entraineur du Limoges CSP Massimo Cancellieri, ses joueurs devaient aborder ce match comme le dernier. Très mal en point en championnat, les Limougeauds devaient s'imposer mercredi au Mans pour se relancer dans le course aux playoffs du championnat de France de basket et étouffer un peu le feu qui couve du côté des supporters. Si le CSP a d'abord répondu présent avec une entame convaincante et une avance rapidement portée à 9 points, son inconstance l'a rattrapé. A La mi-temps, les Limougeauds étaient d'ailleurs menés de 7 points (41-34). Une irrégularité encore plus flagrante au retour des vestiaires.

Un gros retour avec Bryce Jones sur le banc

Car leur entame de seconde mi-temps n'a pas été bonne. De quoi rapidement prendre 16 points de retard. A ce petit jeu là, le spectre d'une nouvelle déroute n'était pas loin. Mais comme cette équipe n'est pas à un paradoxe près, le Limoges CSP avec un Bryce Jones touché par les fautes et sur le banc est revenu de nulle part avec un gros run à cheval entre la fin du 3e et le début du 4e quart temps. Face à ce concurrent direct dans la course au Top 8, les joueurs de Cancellieri ont même repris 4 points d'avance à 4 minutes du terme. Les montagnes russes émotionnelles pour qui suit cette équipe d'un peu trop près.

De moins 16 à plus 4 à l'entrée du money time, en vain

Mais le money time fût manceau face à des Limougeauds sanctionnés à mainte reprises, avec notamment une anti-sportive très préjudiciable sifflée contre un Lucas Ugolin qui avait passé la 1ère mi-temps au frigo et que Cancellieri a finalement lancé en 2e mi-temps à cause des fautes accumulées par ses partenaires. Si le rookie a véritablement apporté, cela n'a pas suffit. Et la 5e faute d'un Bryce Jones qui aurait pu faire du bien dans les 2 dernières minutes n'a pas aidé. Avec à la clé une nouvelle défaite. Surement celle de trop pour avoir le droit d'avoir de l'ambition lors de la fin de saison.