Basket : une équipe de Saint-Chamond renouvelée avant la reprise

C'est une équipe complètement renouvelée qui va débuter le championnat de Pro B à Saint-Chamond d'ici quelques semaines. Avec pas moins de six départs et cinq arrivées durant cette intersaison.

Saint-Chamond, France

Il ne reste que six joueurs de la dernière saison désormais à Saint-Chamond. Le capitaine Jonathan Hoyaux est toujours la. En revanche, Makram Ben Romdhane quitte le Gier. Comme le jeune Lucas Hergott, le meilleur élément du coach Alain Thinet vient de signer à Fos-Provence. "C'est une déception mais on n'avait pas les finances et il avait beaucoup de propositions" reconnait Alain Thinet.

Pour le remplacer le croate Jure Skific 30 ans arrive à Saint-Chamond en provenance de Chypre. Et puis un Américain, Jordan Green, vient également renforcer l'équipe. Un pari sur un jeune joueur qui n'a jamais joué en Europe. Il doit remplacer Malik Cook au poste d'ailier.

Trois jeunes joueurs viennent compléter l'équipe : Theo Bouteille, Niels Pharose et Arthur Noba.

Cinq arrivées pour six départs

La belle saison de Saint-Chamond a attiré à la fois les projecteurs et les convoitises selon le coach des Courramiauds "Notre parcours a été intéressant donc on a parlé de nous. On n'a pas pu garder tout le monde, mais on a pu garder six joueurs de l'année dernière donc c'est une base intéressante. Maintenant il faudra intégrer les nouveaux le plus vite et le mieux possible. Et ça, c'est le boulot du staff".

Avec un objectif cette saison, qui peut paraître modeste : le maintien "on a encore un petit budget, on a encore une petite équipe. Donc il faut surtout déjà assurer le maintien pour permettre au club de continuer à grandir en plus nous on n'aura pas encore de centre de formation agréé donc on ne pourra pas monter quoi qu'il arrive. L'objectif après, une fois qu'on a assuré le maintien c'est d'essayer d'accrocher les play-offs comme on a fait l'année dernière. Mais on peut difficilement voir au-dessus".

Le premier match de la saison pour Saint-Chamond ce sera le 20 septembre à Vichy Clermont. Les entraînements reprennent le vendredi 16 août.