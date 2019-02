Basket : une ferveur inédite autour des filles de Saint-Amand-les-Eaux

Saint-Amand-les-Eaux, France

Elles sont dans l'élite depuis neuf ans maintenant, et pourtant les basketteuses de Saint-Amand-les-Eaux n'ont jamais compté autant de supporters ! Depuis le début de la saison, les 1.500 places du stade Maurice Hugot sont toutes prises à chaque rencontre à domicile. Et ce sera encore le cas samedi soir pour la réception de Charleville-Mézières (5e du championnat, les nordistes sont 8e) pour la 15e journée de ligue féminine.

Il y a encore quatre ans, les soirs de matchs, le stade Maurice Hugot était rempli à 30 ou 40% maximum : 450 supporters historiques venaient encourager leur équipe. Aujourd'hui, les fans font la queue une heure avant pour avoir les meilleures places. "Quand on a un coup de mou, ils nous encouragent ; quand on marque un panier, ils crient" se réjouit l'intérieure Ludivine Marie.

De nouveaux partenariats développés

Sur six matchs à domicile, les Amandinoises en ont remporté quatre et ça n'est pas un hasard. "Notre victoire contre Basket Landes est biensûr liée, si le stade avait été vide, ça aurait été différent" est persuadée la meneuse Hortense Limouzin. D'autant que le public amandinois est particulier. "Nous sommes dans une région de basket, avec beaucoup de gens qui ont joué, beaucoup de clubs alentours donc ce sont des connaisseurs" se réjouit l'entraîneur Fabrice Fernandez.

1.500 supporters remplissent le stade Maurice Hugot à chaque match à domicile des Amandinoises - SAHB

Cette ferveur inédite est surtout liée à une politique volontariste de la part du club, pourtant plus petit budget et plus petite ville du championnat. "On est allés chercher les clubs départementaux pour les inviter aux rencontres, désormais ils se battent pour venir" se félicite le responsable communication et commercial du club. Des partenariats ont également été noués avec des associations locales comme les Restos du coeur mais aussi avec des entreprises. "Entre 80 et 100 entreprises nous soutiennent financièrement ou en nous offrant du matériel" se réjouit encore ce responsable.

Une collecte au profit des Restos du coeur se tiendra justement samedi au stade Maurice Hugot. Le coup d'envoi de la rencontre Saint-Amand-les-Eaux / Charleville-Mézières est à 20h.