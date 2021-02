Basket Jeep Elite - Une fin de saison sur les chapeaux de roue pour le Limoges CSP

La saison de Jeep Elite va reprendre dans quelques jours et elle se jouera sur un rythme effréné jusqu'au mois de juin. C'est ce qu'a décidé la LNB ce lundi. Un total de 27 matchs attend les basketteurs du Limoges CSP et leurs adversaires qui vont devoir enchaîner les rencontres à huis clos.

Concrètement, le championnat va donc reprendre le 1er mars et chaque club disputera 4 matches au mois de mars, puis 6 au mois d'avril, 11 en mai et 6 en juin, avant un Final 8 organisé après le 15 juin si la saison régulière est achevée à cette date. Bref, un rythme très soutenu attend le Limoges CSP et ses adversaires dans les semaines qui viennent. Le tout en donnant priorité au calendrier "normal" et non au rattrapage des matchs en retard de la phase aller, ce qui pourra donner lieu à une bousculade en fin de saison, voire à une injustice si l'ensemble du calendrier initial ne peut être accompli en bout de saison.

La fin du championnat se jouera éventuellement à huis clos

Cela signifie donc que la LNB entérine la possibilité d'une fin de saison entièrement à huis clos, donc sans spectateur ni supporter ni partenaire. Et donc sans aucune recette de billetterie. Mais Alain BERAL, le président de la Ligue Nationale de Basket assure que "nous pourrons garantir la pérennité des clubs et des championnats pour l’avenir" tout en travaillant à un éventuel retour du public "dès que les conditions le permettront".

Le nouveau calendrier prévisionnel du Limoges CSP