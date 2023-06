Basket : une nouvelle recrue au SCBVG !

L'effectif du Saint-Chamond Basket Vallée du Gier commence à prendre forme pour la prochaine saison de Pro B ! Après la prolongation du meneur/arrière finlandais Ilari Seppala pour une saison supplémentaire, le club couramiaud annonce ce jeudi la signature de son premier nouveau visage, Roger Moute A Bidias. International camerounais, l'ailier arrive d'Antibes. La saison dernière, Moute A Bidias tournait à 7,9 points de moyenne par match, avec 8,1 d'évaluation en 16 minutes de jeu.

“Je suis très satisfait de l’arrivée de Roger au sein de l’effectif 2023-2024, déclare l'entraineur Maxime Nelaton sur le site du SCBVG*. Il possède un profil complémentaire aux autres extérieurs avec un dimension athlétique non-négligeable couplée à des qualités dans le jeu sans ballon aussi bien que balle en main. Ce qui en fait à mon avis un futur joueur de référence dans la division. De plus, il possède la capacité de défendre sur plusieurs positions et plusieurs types de profils de joueurs. Il est revanchard par rapport à cette saison et ses qualités humaines feront sans doute l’unanimité !"*

Roger Moute A Bidias est pour le moment le cinquième élément du prochain effectif de Saint-Chamond, avec les historiques Jonathan Hoyaux et Mathieu Guichard, Kamel Ammour ainsi qu'Ilari Seppala.