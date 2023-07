Basket : une nouvelle recrue pour le PB 86

L'intérieur Kentan FACEY, jamaïquain d'origine, intègre l’effectif de Pro B pour la saison 23/24. Formé en NCAA aux Etats-Unis, Kentan connait très bien le championnat français puisque lors des 4 dernières saisons il a évolué à Souffelweyersheim, en Alsace, à Blois puis à St Vallier, dans la Drôme, la saison dernière où il tournait à 9.8pts, 6.2 rebonds en moyenne par match.

ⓘ Publicité

"un joueur expérimenté" A. Thorton-Jones, coach du PB 86

Avant son arrivée à Poitiers Kentan Facey déclare « Je suis très heureux de poursuivre ma carrière en France et notamment à Poitiers. Le club est réputé pour être bien structuré. Je suis honoré de l’accueil qui m’est déjà réservé par le club, le staff et les fans. »

« Kentan est un joueur expérimenté qui connait bien la PRO.B" dit l'entraineur poitevin Andy Thorton-Jones, "Il est très complet offensivement et défensivement et nous comptons sur son professionnalisme et son investissement au quotidien pour apporter un plus au groupe".