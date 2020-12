Basket : une reprise entre "appétit et frustration" pour le coach de la Chorale de Roanne

Un mois ce sera presque écoulé entre le dernier match de compétition en Coupe de France face à Vichy-Clermont (victoire 93-70 le 17/11) et la rencontre de ce mardi en Jeep Élite sur le parquet de Chalon-sur-Saône.

Arrêté par le deuxième confinement, la Jeep Élite fait son retour en ce mois de décembre avec deux rencontres à disputer à huis clos pour la Chorale de Roanne : "Il y a de l'appétit explique Jean-Denys Choulet, l'entraineur de la Chorale. Mais il y a aussi la frustration de ne jamais jouer à domicile. Sur cinq matchs depuis le début de la saison, nous en aurons disputé quatre à l'extérieur. Maintenant la frustration est moindre parce qu'on sera à huis clos. Mais on peut se demander encore pourquoi il n'y a pas de public. Nous voyons des transports bondés à Paris. Pourquoi ne pas avoir des gens dans les salles de basket ?"

Un calendrier qui interpelle

La Chorale se déplace à Chalon ce mardi (20 heures) et recevra la JDA Dijon le dimanche 20 décembre. "C'est une reprise pleine d'incohérence peste Jean-Denys Choulet. Au même titre que ce que nous propose le gouvernement. Pourquoi jouer deux matchs en moins d'une semaine (mardi et dimanche). On ne joue pas pendant plus d'un mois et on enchaine deux matchs coup sur coup et ensuite on ne rejouera que mi-janvier. S'il y a une raison je ne la connais pas".