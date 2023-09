Basket : une saison de transition pour la SIG Strasbourg ?

L'intersaison a été mouvementée en coulisses et sur le parquet du Rhénus. Patron pendant 13 ans du MEDEF Alsace, Olivier Klotz a remplacé à la présidence de la SIG l'emblématique Martial Bellon (lui aussi 13 ans de présidence à la tête du club strasbourgeois). Sur le banc de touche, l'entraîneur italien Massimo Cancellieri (qui avait coaché le CSP Limoges ces deux dernières saisons) a succédé à son compatriote Luca Banchi.

Un budget stable, une masse salariale en baisse

Le budget de la SIG reste stable (7 millions d'euros), mais elle a moins pu dépenser pour recruter cet été, car la masse salariale est en baisse de 10-15%. "On peut dire que c'est une saison de transition hors du terrain et sur le terrain, assume le directeur sportif Nicola Alberani. On ne peut pas dire comme les autres saisons, il faut aller en play-offs. Mais il faut quand même être ambitieux, on est Strasbourg, une ville importante. L'objectif, c'est de trouver rapidement une alchimie dans cette équipe, qui peut surprendre. Il y a un peu moins de budget, mais avec l'enthousiasme de tout le monde, je pense qu'on peut être efficace."

Face aux mastodontes l'ASVEL et Monaco, et aux puissances montantes comme Bourg-en-Bresse ou Paris, la SIG comptera sur l'expérience et l'intelligence de jeu de son ossature française, avec Paul Lacombe, Léopold Cavalière, Jean-Baptiste Maille, qui revient de blessure et Hugo Invernizzi, de retour au club, dix ans après son départ.

Massimo Cancellieri a moins d'assurance sur le niveau et l'adaptation des recrues étrangères, en particulier dans le secteur intérieur, mais le nouveau coach bouillonnant de la SIG apprécie le caractère de sa formation : "J'adore déjà cette équipe, car les joueurs sont très proches les uns des autres. Et puis beaucoup de ces joueurs ont un QI basket très élevé."

Mais quand on demande ses objectifs au nouvel entraîneur Massimo Cancellieri, sa réponse reste volontairement très évasive : "Je répondrai avec une réponse rituelle. On verra match après match. C'est le terrain qui va écrire notre histoire".

Les joueurs visent au moins les play-offs

S'il n'y a donc pas d'objectif officiel, l'ailier de la SIG Paul Lacombe espère créer une bonne surprise : "Quand on est à la SIG, c'est pour jouer le Top 8, voire plus. C'est une année particulière avec énormément de turnover, de joueurs qui ne connaissent pas le championnat de France. On n'a pas de superstar dans cette équipe, mais beaucoup de bons joueurs de basket, qui veulent se partager la balle. On a un collectif très fort et on se dit pourquoi pas nous ?"

Attention danger tout de même, il ne faudra pas se rater, car trois équipes descendront en pro B à la fin de la saison, pour permettre un resserrement de l'élite de 18 à 16 clubs.

La SIG espère être rapidement performante, car elle disputera à la fin du mois de septembre, un tournoi de qualification pour la Ligue des champions.

Matt Pokora bientôt en investisseur ?

Pour la première de la saison face à Nanterre ce dimanche (coup d'envoi à 16h30), Matt Pokora soutiendra les basketteurs de la SIG au Rhénus. Le chanteur a émis le souhait d'investir dans le club. En marge de la rencontre, il va en discuter de ses envies avec le nouveau président Olivier Klotz et les actionnaires de la SIG.

L'effectif de la SIG pour la saison 2023/2024.

Meneurs de jeu : Quinton Hooker (28 ans, USA) et Jean-Baptiste Maille (29 ans).

Arrières : Phil Booth (27 ans, USA) et Sofiane Briki (24 ans).

Ailiers : Chaundee Brown (24 ans, USA) et Paul Lacombe (33 ans).

Ailiers forts : Léopold Cavalière (27 ans) et Hugo Invernizzi (30 ans).

Pivots : Dan Akin (25 ans, G-B) et Nakye Sanders (25 ans, USA).