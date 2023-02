Basket - Une semaine chargée et décisive pour la JDA Dijon, entre la Coupe et la Leaders Cup

La JDA Dijon laisse de côté le championnat Elite - et la Ligue des champions - pour une semaine. Entre la Coupe de France et la Leaders Cup, des échéances décisives attendent les basketteurs de la Jeanne. Un calendrier chargé décrypté par Fabien Romeyer, directeur sportif de la JDA Dijon, au micro de France Bleu Bourgogne.

ⓘ Publicité

D'abord la Coupe de France

Finaliste en 2021 contre l'ASVEL, éliminée par Strasbourg dès son entrée dans la compétition en 2022, la JDA se déplace à Antibes mardi 14 février (20h), en huitième de finale. Une affiche dans laquelle la Jeanne, actuelle 4e d'Elite, sera favorite, face l'actuel 7e du championnat de Pro B. Et justement, attention au fameux piège prévient Fabien Romeyer : "C'est piégeux, déjà parce que c'est le troisième déplacement en très peu de temps, avec un match de Coupe d'Europe où on a beaucoup puisé (victoire contre Hapoël Holon, NDLR), avec un effectif qui est diminué, donc il y a une fatigue qui est importante".

"C'est aussi piégeux parce que c'est placé avant la Leaders Cup et après un match de championnat, continue-t-il. Et puis on joue une équipe de Pro B. On a averti les joueurs, on ne veut pas de relâchement, il y a tellement d'exemples en amont qui nous prouvent que ça arrive, surtout qu'on affronte une très belle équipe d'Antibes !". Pour Fabien Romeyer, hors de question de galvauder cette coupe : "C'est une compétition qui nous tient à cœur, parce qu'en trois-quatre matchs, on peut aller en finale à Bercy".

Un titre à défendre en Leaders Cup

Chemin encore plus court pour obtenir un trophée : la Leaders Cup, cette compétition réunissant les huit premiers du championnat à la fin de la phase aller. En quarts, vendredi 17 février (13h), la JDA sera opposée à Limoges. En cas de victoire, elle affrontera le vainqueur du match Monaco - JL Bourg, samedi. Avant une éventuelle finale dimanche.

La compétition n'a plus lieu à Disneyland Paris, mais dans la banlieue de Saint-Etienne, à "L'Arena" de Saint-Chamond. La performance de la Jeanne sera scrutée et attendue, c'est le lot du tenant du titre. La Leaders Cup n'ayant pas eu lieu en 2021 (pour cause de pandémie de Covid-19) et en 2022 (pour cause de problèmes économiques), la JDA demeure toujours la dernière équipe titrée, avec sa victoire de 2020 contre l'ASVEL.

"C'est une très belle compétition, tout le monde a sa chance avec ce format-là. La JDA est tenante du titre, donc on va tout faire pour ne pas le donner à une autre équipe, annonce Fabien Romeyer, le directeur sportif de la Jeanne. En termes d'investissement et d'état d'esprit, on doit mettre tous les ingrédients pour ne pas qu'on nous vole notre titre". Pour l'anecdote, seuls deux joueurs vainqueurs en 2020 sont toujours présents au club : David Holston et Abdoulaye Loum.

Comment gérer un calendrier aussi chargé ?

Levallois - Dijon - Antibes- Dijon - Saint-Chamond : en une semaine, les basketteurs de la Jeanne sillonnent la France. Les joueurs sont partis en train lundi après-midi, direction Antibes et la Côte-d'Azur, pour le match de mardi soir. "On repart très tôt mercredi matin, pour arriver vers 13h à Dijon mercredi et faire de la récupération voire une mise en place tactique", détaille Fabien Romeyer. La JDA repartira ensuite jeudi après-midi pour Saint-Chamond, en vue du match de vendredi à 13h.

Si la JDA atteint la finale de la leaders cup, ce sera son cinquième match en un peu plus d'une semaine. "On n'a pas l'effectif de Monaco ou de l'ASVEL, physiquement ça tire beaucoup", rappelle Fabien Romeyer. À Saint-Chamond, la JDA va exceptionnellement se déplacer avec deux kinés, et mettre en place des séances de cryothérapie. "Je pense que l'évènement en lui-même, l'adrénaline de la compétition, d'avoir un trophée au bout, de jouer des grosses équipes, fait qu'il doit y avoir une fraîcheur mentale, avance le directeur sportif. On ne va pas se cacher derrière ça pour expliquer tel ou tel résultat, il ne faut pas se chercher d'excuses".

David Holston incertain, comme Robin Ducoté

Pour ces échéances, la JDA Dijon risque de ne pas avoir un effectif au complet. Deux joueurs sont blessés : Robin Ducoté (genou) et David Holston (doigt). Seront-ils rétablis dans les temps ? "C'est du jour par jour. David, il a des examens tous les jours, pour éventuellement le mettre sur le match d'après, ce sera encore le cas pour la Leaders Cup. Pour l'instant, il y a une incertitude, précise Fabien Romeyer. Quand on sera certain de la durée d'indisponibilité, on le fera savoir. Mais pour l'instant ce n'est pas encore le cas. Il y a une possibilité pour qu'il y participe, une autre pour qu'il n'y participe pas. Pour Robin, idem. On espère, parce qu'on en a besoin, que les deux puissent participer à cette compétition".