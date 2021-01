Basket - JeepELITE : une simple mauvaise passe pour le Limoges CSP ?

Après une semaine marquée par une élimination européenne et une défaite de plus de 20 points sur le parquet du Mans, un concurrent direct dans le course aux playoffs, le Limoges CSP semble dans le dur. Dans une saison si particulière, il y a forcément des circonstances atténuantes. Il y a tellement peu de matches qu'il est difficile d'être en rythme et au bon niveau d'intensité. Celui de la compétition.

Deux nouveaux joueurs à intégrer

Deux joueurs majeurs viennent aussi d'arriver. C'est un peu finalement comme si le CSP se retrouvait en pré saison, à se découvrir, avec en ce moment peu de repères collectifs. Ces deux joueurs sont en plus amenés à avoir du temps de jeu. Et l'un d'eux, Kenneth Speedy Smith, n'est autre que le meneur titulaire de l'équipe. Celui qui est censé mettre le jeu en place. On peut d'ailleurs se demander si c'était le bon choix.

Un soucis à la mène ?

Si son prédécesseur DeMarcus Nelson n'était pas le plus rapide, il savait parfaitement mettre en musique le jeu Limougeaud et sa capacité à jouer dos au panier amenait beaucoup de création, de décalages, là où Speedy Smith est beaucoup plus emprunté pour lancer les systèmes. A t-il simplement besoin de plus de matches, de vécu avec ses partenaires ? Il faut le souhaiter. Si c'est l'autre hypothèse qui se vérifie, celle d'un joueur en difficulté pour organiser le jeu, le CSP aura du soucis à se faire.

Déjà répondre présent dans les attitudes

Quand on voit l'état de forme de l'arrière canadien Philip Scrubb, souvent amené à remonter le ballon à la place du meneur et qui a terminé à -4 d'évaluation dans la Sarthe, on peut se dire qu'il y a urgence. Mais cette équipe, en pleine reconstruction, a de toute façon besoin de temps. Ce qui n'empêche pas d'être irréprochable dans les attitudes. Hors vendredi au Mans, en plus d'une défense suspecte, l'équipe a explosé en fin de match. Il n'y avait ni cohésion, ni caractère. Des vertus à retrouver au plus vite.

Il faut être plus fort mentalement - Nicolas Lang