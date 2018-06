Laval, France

Après les Français Jimmy Lupot et Aymeric Benon, l'USL vient d'accrocher dans ses filets un intérieur Néerlandais de 23 ans, Bob Van Zijverden.

C'est un joueur de très grande taille (2,15 m) qui est arrivé au basket assez tard (16 ans). La saison dernière il évoluait en D2 en Lituanie, à Palanga; après avoir passé deux saisons en Espagne, à Orense (D4).

Benon, Lupot et maintenant Van Zijverden, le compte est bon pour l'USL qui a perdu, on le rappelle trois joueurs à l'Intersaison: Jérémy Nicolas, Micha Radenkovic et Grégory Faulkner.

L'USL reprendra l'entraînement le 1er août.