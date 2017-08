Basket: victoire de l'équipe de France (98-77) contre la Lituanie à Orléans

L'équipe de France de basket a remporté son dernier match à Orléans avant de s'envoler en Lituanie afin de poursuivre sa préparation pour le championnat d'Europe dans un palais des sports en feu.

C'est l'étincelle qui manquait cette saison aux supporteurs orléanais. Une équipe flamboyante, offensive, du jeu d'attaque, un ballon qui tourne vite et bien. Résultat, le public du palais des sports d'Orléans a vibré, ce jeudi soir, derrière son équipe de France pour la porter vers une victoire probante (98-77).

Belle ambiance sudiste au palais des sports d'Orléans! Début de la 2e mi-temps: 42-35 pour @FRABasketball contre la Lituanie. #FRALITpic.twitter.com/VSJp3ig8j9 — Guillaume Drechsler (@la_drech) August 10, 2017

Deuxième victoire en trois matchs de préparation pour les Bleus en vue de leur préparation pour le championnat d'Europe de basket, réparti pour la première fois cette année dans quatre pays différents (Finlande, Israël, Roumanie, Turquie) du 31 août au 17 septembre. Ils ont débuté la rencontre de la meilleure des manières en asphyxiant leur adversaire. Il faut dire que les Lituaniens enchaînaient leur deuxième match en 24 heures après la défaite contre la Croatie mercredi soir.

Le joueur du match, Evan Fournier (17 points, 6 passes, 4 interceptions) estime que l'essentiel a été assuré dès le début. "Avec les autres joueurs du cinq majeur, on a fait une entame de match plutôt correct en faisant rapidement un écart de +5. Quand ceux du banc sont rentrés, ils ont vraiment apporté du punch, défensivement, et c'est cela qui nous a permis de creuser l'écart, non pas de le maintenir".

L'entraîneur de l'équipe de France de basket, Vincent Collet, est satisfait de la semaine orléanaise. © Radio France - Guillaume Drechsler

Ce jeudi soir au palais des sports d'Orléans, l'équipe de France a terminé le premier bloc de sa préparation pour l'Euro. Le bilan est positif avec deux victoires, contre la Tunisie et la Lituanie, et malgré la défaite sur le fil contre la Croatie mardi. "On a montré qu'on n'était pas en retard dans le processus de préparation. Le premier bloc répond à nos attentes. Je trouve qu'on a beaucoup progressé et que les joueurs ont fait beaucoup d'efforts dans le domaine défensif" analyse Vincent Collet qui pointait du doigt, mardi soir, ce secteur du jeu.

"Dans la construction du jeu, on a été plus exigeant. On avait perdu le match, mardi, en étant impatient à la fin lorsqu'on avait cinq points d'avance. Ce n'était pas que la défense. On n'avait pas suffisamment contrôlé le rythme pour finir la partie. Ce jeudi soir, jusqu'à ce qu'on les décroche vraiment, on a continué à être sérieux en attaque. Il y a eu de la rigueur dans l'exécution, également, et après les qualités individuelles font le reste".

Lundi midi, l’équipe de France décolle de l'aéroport du Bourget pour la Lituanie où ils poursuivent leur préparation de l'Euro avec le "match retour" contre leur pays hôte. Vincent Collet s'attend d'ailleurs à "une marée verte". Ils rentreront ensuite en France pour trois matchs à Toulouse du 18 au 20 août. Le championnat d'Europe débute le 31 août avec un match contre la Finlande.

Revivez notre #tweetlive avec photos et vidéos du match #FRALIT

Le palais des sports d'Orléans est plein à craquer ce soir pour ce France vs Lituanie. Coup d'envoi 20h30 #FRALIT@FRABasketballpic.twitter.com/5uTJvtiYU7 — Guillaume Drechsler (@la_drech) August 10, 2017

Fin du 1er quart temps au Palais des sports: @FRABasketball mène 24-19 contre la Lituanie grâce à un énorme @EvanFourmizz (10pts) #FRALITpic.twitter.com/kPWePT4hq3 — France Bleu Orleans (@FBOrleans) August 10, 2017

3002 spectateurs au palais des sports: le public orléanais répond présent ce jeudi soir pour le match @FRABasketball vs Lituanie! #FRALITpic.twitter.com/chKb8ggdtT — France Bleu Orleans (@FBOrleans) August 10, 2017