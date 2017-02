Basket : Vincent Collet prolonge pour trois ans à Strasbourg

Vincent Collet prolonge pour trois saisons à la SIG. Le contrat a été signé ce mardi soir annonce le club de basket strasbourgeois dans un communiqué.

La SIG et Vincent Collet ont décidé de poursuivre leur collaboration jusqu’en juin 2020. Le nouveau contrat de trois ans a été signé dans la soirée de mardi indique le club de basket strasbourgeois dans un communiqué.

Vincent Collet est arrivé à Strasbourg en 2011, il avait alors hissé la SIG en finale du championnat de France de basket (Pro A) quatre ans de suite. Victorieux de la Leaders Cup et de la Coupe de France en 2015, le club avait également atteint en 2016, sous la conduite de son emblématique entraîneur, la finale de l’Eurocup, battu de peu à Istanbul par Galatasaray.

Une coupure de quatre mois

En signant pour trois nouvelles années, Vincent Collet devrait donc passer neuf saisons en Alsace, à l’exception de quatre mois, entre juin et octobre 2016, son contrat n’ayant alors pas été renouvelé. Le début de saison manqué des basketteurs strasbourgeois avait précipité le retour de Vincent Collet sur le banc de Strasbourg.

Martial Bellon, le président de la SIG, se réjouit de cette signature qui "donne de la visibilité pour poursuivre la construction du club et mener à bien les projets, y compris celui de l’Arena. Cela nous permettra de mieux structurer le club sur la durée et d’atteindre enfin l’objectif que nous visons depuis plusieurs saisons : être champion de France..."

Avec l'équipe de France jusqu'en 2019

Sélectionneur de l’équipe de France jusqu’en 2019, Vincent Collet devra s’absenter du club lors des matches de qualification à l’automne et au printemps de chaque saison. "Nous tiendrons notre engagement vis-à-vis de la Fédération et de son président, Jean-Pierre Siutat, pour faciliter la mise disposition de Vincent Collet à la tête de l’équipe de France", ajoute le président de la SIG. Selon le communiqué du club, Vincent Collet s’estime "heureux de poursuivre l’aventure avec la SIG dans un environnement que je connais bien et que j’apprécie. J’espère continuer à progresser avec le club".