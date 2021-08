Basket : Vincent Collet sélectionneur de l'équipe de France masculine s'engage avec Boulogne-Levallois

Il était à Tokyo il y a deux semaines avec l'équipe de France de basket masculine qui a remporté une médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Le sélectionneur de cette équipe, Vincent Collet, vient de signer un contrat jusqu'en juin 2023 avec Boulogne-Levallois. Il devient l'entraîneur des Metropolitans 92. Le club l'a annoncé ce mercredi dans un communiqué.

"Le club de Boulogne-Levallois a le plaisir de vous annoncer l'arrivée de Vincent Collet comme entraîneur principal des Metropolitans 92 pour les deux prochaines saisons !", s'est réjoui le club francilien. Ce club est sixième du championnat de France 2020/21. Il est engagé cette saison en Eurocoupe (C2 derrière l'Euroligue).

Le contrat de Vincent Collet à la tête des Bleus a pris fin aux Jeux de Tokyo. Il a à son actif un beau palmarès : deux médailles sur le cycle 2016-2021, l'argent olympique et le bronze du Mondial deux ans plus tôt, et notamment deux victoires historiques sur les États-Unis en quart du Mondial et au 1er tour des JO-2020.

Une éventuelle prolongation est en discussion, alors que Vincent Collet a passé la plupart de sa carrière de sélectionneur avec la double casquette d'entraîneur et de sélectionneur.

En poste à la tête de l'équipe de France depuis 2009, il va connaître son quatrième club de l'Élite après Le Mans de 2000 à 2008 (titre de champion en 2006), Villeurbanne de 2008 à 2010 (champion de France en 2009) et Strasbourg de 2011 à 2020 (cinq finales consécutives du championnat de France perdues de 2013 à 2017).