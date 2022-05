Basket : vivez le match Sluc Nancy/Chalon-sur-Saône pour une montée dans l'élite

Une ville en rouge et blanc ce vendredi 13 mai pour supporter les basketteurs de Nancy qui jouent à domicile face à Chalon-sur-Saône, un match de montée en élite. Le retour en PRO A !

En direct à partir de 19h45

Cet évènement sportif est à suivre en direct et en intégralité sur France bleu sud Lorraine à la radio et sur notre site internet à partir de 19h45, au micro Johan Gand, Laurent Pilloni, et l'ancien basketteur Christophe Lion.

Le palais des sports de Gentilly à Nancy affiche complet avec ses 6000 spectateurs.

Après douze victoires consécutives, les Cougars sont sur un petit nuage. L'entraineur du SLUC, Sylvain Lautié refuse de parler de pression à propos des enjeux de ce match, c'est le match à ne pas rater, mais "il se méfie des excès de confiance, et souhaite éviter le match piège".

En cas de victoire, une fête est prévue avec les supporters du club.

