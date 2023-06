Basket : Wembanyama et les Mets 92 joueront à Roland-Garros pour le match 3 des finales de Betclic Elite

Ce ne sera pas sur terre battue, mais dans un grand stade, comme le voulait le club de Boulogne-Levallois. Les Metropolitan 92 et Monaco joueront le match 3 des finales de Betclic Elite à Roland-Garros, a indiqué une source proche du club de Monaco à France Bleu Paris, confirmant une information de RMC Sport. Une rencontre prévue jeudi 15 juin, avant peut-être un quatrième match, aussi à Roland-Garros, samedi 17 juin. Les deux premiers matches de la finale se jouent samedi 10 et lundi 12 juin à Monaco.

Une information aussi relayée ce mercredi soir sur les réseaux sociaux par le club des Hauts-de-Seine :

Le palais des sports Marcel-Cerdan trop petit

Avec Victor Wembanyama sur la feuille de match, rares ont été les fois où le palais des sports Marcel Cerdan de Levallois n'affichait pas complet cette saison. L'enceinte sportive (2.800 places) a été jugée trop petite par le club de basket pour accueillir les dernières finales de Betclic Elite et les derniers matchs du phénomène Wembanyama.

L'option classique était l'Accor Arena (anciennement Paris-Bercy), puisque le palais omnisports parisien a déjà accueilli deux matchs de Boulogne-Levallois cette saison : le match 2 des demi-finales entre les Mets 92 et l'ASVEL (Lyon-Villeurbanne) le 30 mai et celui face à la JL Bourg-en-Bresse le 7 mai.

Sauf que le 17 juin, pour cette troisième finale face à Monaco, l'Accor Arena a déjà réservé son enceinte à la chanteuse Inès Reg. "Il y a beaucoup de concerts qui sont prévus, les dates ne correspondent pas", avait expliqué l'entraîneur Vincent Collet dimanche 4 juin, en conférence de presse.

Paris La Défense Arena trop cher

Autre option possible, le nouveau complexe Co'Met à Orléans, écartée d'emblée. Boulogne-Levallois avait aussi pensé à Paris La Défense Arena et ses 40.000 places. Mais l'enceinte est "trop grande et trop chère", observe le club des Hauts-de-Seine.

C'est donc le court Philippe-Chartrier qui a été choisi. Le stade n'est qu'à une petite dizaine de kilomètres de Levallois, mais Monaco y a déjà ses repères. Les Monégasques y ont joué le 16 octobre 2022 face au Paris Basketball.