Basket : Wembanyama, tête d'affiche du All Star Game français

"Mes parents me trouvent grand alors que je fais 1m92, mais là, Victor, on dirait un mutant par rapport à moi", s'esclaffe Paul, ramasseur de balles pour le All Star Game , qui découvre pour la première fois "en vrai" Victor Wembanyama et ses 2m21. "C'est impressionnant de le voir, en vrai, il est tellement grand, il arrive à marquer de partout, c'est abusé !" Ses petits camarades assis à côté de lui, à quelques mettre du parquet de l'immense salle de Bercy n'en ratent pas une miette. "Il est trop fort, franchement, il est hyper mobile, c'est du jamais vu en France", entend-on depuis la tribune.

Le "Wembanyama" All Star Game

Pour sa première - et dernière participation puisqu'il s'envolera pour les Etats-Unis et la NBA l'été prochain - au All Star Game, Victor Wembanyama attire toute l'attention. "C'est une énorme attraction, c'est probablement son dernier All Star Game, avec son départ en NBA, on ne le reverra probablement pas avant un bon moment, il y a donc un côté vraiment unique", explique Sami Sadik, journaliste spécialisé basket pour le quotidien l'Equipe. "Il remplit toutes les salles dès qu'il joue à l'extérieur, que ce soit au Mans, à Strasbourg, là il va jouer devant 15 000 personnes, c'est l'occasion pour les gens de le voir une dernière fois avant qu'il parte en NBA." "Wemby" sera donc le capitaine de cette équipe de France, mais il participera aussi au concours de 3 points.

Ses pairs dithyrambiques

Une attraction qui fait parler, beaucoup parler. la majorité des questions lors du point presse ont porté sur le joueur des Mets 92. Ses coéquipiers et adversaires d'un soir ont joué le jeu. François Sence, entraîneur du club de Pro B de Denain, dans le Nord, sera le coach assistant de la sélection française, "Sur 80% des messages que j'ai reçu, tout le monde me rappelait la chance que j'avais de pouvoir jouer avec Victor", confesse-t-il. "On pourra dire plus tard qu'on a côtoyé une licorne quelques jours".

Même discours dithyrambique du côté de Nicolas Lang, joueur du CSP Limoges, qui a également joué avec Victor en novembre dernier en équipe de France. "Je ne sais pas comment il arrive à gérer tout cet engouement autour de lui, il a la tête froide. Moi j'en aurais été incapables, ça doit être troublant quand tes idoles comme LeBron James disent de toi que tu es un alien."

"Wemby" reste zen

Comme à son habitude, Victor Wembanyama a reçu toute cet engouement avec détachement. La pression de l'événement ? "Aucune, j'étais concentré sur les matches de championnat avec Levallois-Boulogne", souffle-t-il emmitouflé dans sa doudoune. Ses objectifs pour son premier, et donc dernier All Star Game ? "Je ne m'en suis pas fixé. Je veux juste gagner, produire du beau basket. je vais bien m'échauffer, je vais faire des passes et, voilà, ça devrait bien se passer." et les 15 000 spectateurs présents à Bercy seront là pour profiter une dernière fois du plus grand phénomène que le basket français ait enfanté.