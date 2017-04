Basketball - "Les collectivités doivent suivre notre rythme de montées", F. Danet, président du Caen BC

Le sacre en N1M et la montée en Pro B désormais acquis, le Caen BC se tourne déjà vers la saison prochaine. Le cahier des charges éta autrement plus exigeant lorsqu'on évolue dans l'antichambre de l'élite, le président caennais Franck Danet exhorte les collectivités à accompagner plus encore le CBC.

France Bleu : Franck Danet, depuis la mise en place de votre projet d'envergure il y a quatre an, le CBC est passé du quatrième échelon national (N2) au deuxième (Pro B). Vous attendiez-vous à une ascension aussi rapide ?

Ça fait quatre ans que le CBC a retrouvé de vraies ambitions. On peut comparer notre trajectoire à celle de Monaco (racheté par l'homme d'affaire ukrainien Sergei Dyadechko, l'ASM est remonté de N2 en Pro A en seulement quatre ans, NDLR) mais le modèle économique est bien différent. Nous avons réussi à rassembler 200 partenaires locaux. Dans la région, il y a une vraie passion du basket qui existait et qui était un peu somnolente. C'est vrai que le contexte s'y prêtait. Les partenariats, les supporters, la passion, le terrain était favorable aux ambitions mais personne ne pensait que ça irait si vite. Dans le sport, il y a du hasard mais pas que, et heureusement, les choses arrivent quand elles doivent arriver.

France Bleu : L'accession en Pro B est elle juste un pallier supérieur ou un aboutissement ?

C'est avant tout un pallier supérieur. Si on est fou, soyons fou jusqu'au bout, et si on parle d'aboutissement, ça veut dire qu'on n'a plus d'ambition. On en a toujours. C'est un pallier assez important. On n'en parlait pas parce que ça aurait été déplacé de le faire, mais on y travaille depuis longtemps. En termes réglementaire et budgétaire, on était très bien placé en N1 (1,2 millions d'euros) mais en Pro B il va falloir faire un pas très important. Dans cette division, un budget moyen se situe autour d'1,8 millions d'euros et pour les équipes qui jouent le haut de tableau, c'est 3 millions d'euros.

"Que le nouveau palais ne soit pas qu'un rêve !"

France Bleu : C'est un appel du pied aux collectivités ?

Oui, pour continuer sur ce rythme là, il va falloir que certaines choses aillent plus vite, que ça soit en terme d'outil (la salle et ses alentours) et de financements. Si on n'arrive pas a construire ça, on n'arrivera pas à pérenniser le basket professionnel à Caen. J'aimerais bien que le nouveau palais ne sois pas qu'un rêve et qu'on puisse le toucher du doigts dans peu de temps, mais en attendant, il y a des aménagements assez conséquents à faire. La salle doit être agréée par la Ligue professionnelle et aujourd'hui, ce n'est pas le cas.

France Bleu : La pro B aura une couleur très normande l'an prochain avec quatre représentants (Rouen, Le Havre, Evreux et Caen)